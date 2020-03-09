【新冠肺炎】香港駐曼谷經貿辦：赴泰港客須有健康證明　無感染方可登機

▲ 香港駐曼谷經濟貿易辦事處表示，泰國民航管理局要求前往泰國的港人旅客，登機前須出示健康證明。（經濟日報資料圖片）

泰國因應新冠肺炎疫情，將中國﹑香港﹑澳門﹑南韓﹑意大利及伊朗等6個地區列為地區，並要求由當地入境泰國的人士隔離14天。香港駐曼谷經濟貿易辦事處指，泰國民航局更要求前往泰國的港客，須於登機前出示健康證明書，確定無感染新冠肺炎方可登機。

香港駐曼谷經濟貿易辦事處表示，泰國民航管理局昨日（8日）向提供往來泰國至受疫情影響地區的航空公司發出指引，指出來自受疫情影響地區的旅客，須在辦理登機手續時，出示健康證明書，確定旅客並無受感染新冠肺炎的風險，未能出示健康證明書的旅客不會獲准登機，亦不會獲發登機證；獲准登機的旅客須填寫泰國當局發出的健康申報表，並在抵泰時向傳染病控制人員遞交表格，有關人員有權要求旅客進行健康檢查、隔離接受監察或拒絕有關旅客入境。

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駐曼谷經貿辦續稱，留意到泰國旅遊局今日公布，包括香港等指定地區的入境旅客均需要填健康申報，和進行14天的隔離，因應疫情發展，局建議旅客仔細考慮，避免或延遲非必要的旅行，並在旅行前向航空公司查詢有關航班安排。

香港航空官網亦有更新指引，指出因應新冠肺炎的最新疫情，多國政府已頒佈針對外國旅客的入境措施，其中要求由由中國、香港、澳門、韓國、意大利和伊朗出發前往泰國的旅客需出示健康證明，沒有感染新冠肺炎方可登機。

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記者：陳曉瑩