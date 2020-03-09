智能身份證換證期要留意　1960及1961年出生需4月20日前換證

▲ 1960及1961年出生港人，需4月20日前換領新智能身份證。（資料圖片）

入境處今日（9日）宣布，凡於1960年或1961年出生的香港居民，需在今年4月20日或之前，親身前往任何一間智能身份證換領中心，辦理換證手續，各換證中心的服務時間為星期一至六，上午8時至晚上10時，公眾假期除外。

換證計劃的關愛措施，亦已進一步擴展至殘疾人士。合資格的換證人士除了可攜同最多兩名65歲或以上的親友外，更可額外攜同最多2名殘疾人士一同前往換證中心換證。

殘疾人士如欲透過上述新措施，與合資格人士一同換證，在辦理換證手續時只需帶備其現有的智能身份證，以及向入境處提供相關文件或資料以證明其殘疾人士的身份，例如由勞工及福利局發出的殘疾人士登記證、傷殘津貼受助人的證明資料或文件、受社會福利署資助的傷殘人士服務單位的會員證明、特殊學校的學生證明或相關醫生證。

同行的殘疾人士必須持有舊款智能身份證，如果其持有的身份證為簽發給11至17歲或11歲以下的兒童身份證，就必須注意以下事項：

在2005年至2007年出生的人士由於在換證計劃期間（即2019年至2022年）未滿18歲，因此換證時必須由其父母任何一方或合法監護人陪同，並帶同申請人現有的智能身份證及能證明其殘疾人士身份的相關文件。陪同者亦必須出示其身份證明文件，例如香港身份證或其他有效旅行證件等。如由合法監護人陪同，該監護人須同時出示可證明其監護權的文件。

入境處發言人稱，換證計劃的對象是全港市民，不論是永久性居民或在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均需在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。申請人前往換證中心辦理手續時，需帶備其現有的智能身份證。合資格的香港居民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

合資格的申請人可登入網站、使用入境處流動應用程式或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。

責任編輯：吳卓峰