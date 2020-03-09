【熟女愛漫遊】衛詩雅惡補日文演好角色　萌爆士多啤梨頭吸引途人集郵

▲ 衛詩雅惡補日文演好新戲《熟女愛漫遊》角色，萌爆士多啤梨頭造型受街上很受歡迎。

衛詩雅（Michelle）擔綱演出的愛情小品《熟女愛漫遊》，早前赴日本取景，飾演旅遊KOL的衛詩雅更在當地以士多啤梨蛋糕造型派街招。

衛詩雅在片中演29歲的港女陶莎莎，是一名戀愛及旅遊的KOL。由於電影在日本取景，Michelle在開拍前都花了不少時間惡補日文。

Michelle坦言：「幸好我的角色雖然熱衷日本文化，但日文都是『半桶水』，電影還有幾場學日文的戲份，所以導演都無要求我要講流利日文。但拍攝時有好多場口都是跟日本演員的對手戲，所以都希望惡補一下，不過還是不太聽得明，幸好戲中我有部翻譯機跟身，我常用它來跟日本Crew溝通，物盡其用！」

▲ 衛詩雅在新片演旅遊KOL。

《熟女愛漫遊》講述即將踏入30歲人生關口前的陶莎莎，突然被拍拖13年男友Paul（周俊偉飾演）提出分手，深受失戀打擊的莎莎決定接受好朋友的提議，接下一個日本短期工作，順道離開香港散心及療情傷。

身為旅遊達人的陶莎莎，到日本當然要找打咭熱點和美食介紹給一眾Followers，所以Michelle不論戲裡戲外都可以盡情品嚐美食，吃喝玩樂，體驗真正的寓工作於娛樂！

▲ 《熟女愛漫遊》的陶莎莎面對失戀打擊。

其中一場戲最令Michelle印象深刻，場口講述陶莎莎在日本街頭穿遇上穿著士多啤梨蛋糕造型、為甜品美食車工作的Promote Girl吸引，滿腦鬼主意的莎莎要求對方脫下這身裝扮給她試穿，卻被誤會想搞破壞，最後莎莎要出動到銀彈攻勢才能成功收買老闆借出這身奇裝異服，弄得店主哭笑不得！

最令Michelle驚訝的，是當她穿上這套可愛爆燈的士多啤梨蛋糕造型在街等開拍時，竟然吸引不少路人的目光，紛紛舉機拍照！

▲ 衛詩雅在《熟女愛漫遊》造型十分可愛。

Michelle表示：「其實日本很流行這些公仔頭造型，不過應該好少人會整套蛋糕衫穿上身，所以大家都覺得好得意。無想過自己突然變成景點，還有日本Crew過來找我合照，平時跟Fans合照就多，這種奇遇真的是第一次，我還跟導演講如果每影一張相有錢收，分分鐘賺到碗拉麵！」