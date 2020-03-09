【口罩供應】本土好罩周二預售口罩派2萬籌　「masHker本土好罩」公布領籌詳情

▲ 港產品牌「masHker本土好罩」將於周二（10日）預售逾8萬盒口罩。

新冠肺炎疫情持續，香港口罩供應緊張，市民一罩難求。當中，港產品牌「masHker本土好罩」將於周二（10日）預售口罩，並以248元「買二捐一」的方式，向慈善機構捐贈口罩，而每人限購4盒，總共會派發2萬張網上籌，「masHker本土好罩」晚上(9日)宣布有關領籌詳情。

「masHker本土好罩」【預售詳情】

日期：2020年3月10日 (星期二)

時間：下午1時正

領籌網址：https://www.mashker.com/

派發籌數：二萬張

【簡單版：登記六部曲】

1. 登入領籌網址

2. 輸入電郵登記

3. 耐心等待結果

4. 成功獲得籌號

5. 等待購買連結及購買碼的電郵

6. 進入購買連結並以購買碼完成交易

【詳細版：登記六部曲】

1. 於活動開始後，登入領籌網址



2. 填寫個人電郵地址作登記，每個電郵地址只可領籌一次



3. 耐心等待結果，若登記成功，您會很快看到您的登記電郵地址和領籌號碼。 若不成功，頁面會顯示領籌不成功。系統將於下午1時15分至3時之間發出電郵至成功登記者



4. 成功登記之電郵中有一條專屬您的購買連結及購買碼，該購買碼只能使用一次。已收到電郵的顧客，系統確保可於當天23:59前到購買連結結帳



5. 進入購買連結，二選一，選擇產品並加入購物車，請不要更改貨品數量 ，維持數量為「1」，然後選取送貨或取貨方式。記得結帳時，不用心急，可慢慢填上所需資料



6. 選擇付款方式，輸入購買碼完成交易

【重要事項】

每個電郵只可以領取一次籌號

請不要更改貨品數量 ，維持數量為「1」，要不您未必可結帳

所有填寫的資料必須正確，如有任何錯誤、遺漏或無法辨識所輸入資料等情況，您的登記將有機會自動作廢

登記一經確認，將不能更改任何登記資料

閣下所提供的資料將會用作是次登記之用

預計出貨日期為4月底，如我們因任何原因未能於4月30日開放領取，我們將提早透過您所提供的電郵地址通知閣下，並於我們的Facebook專頁「masHker本土好罩 ™ 」再作提醒

【出貨安排】

領取時間：

我們預計於今年4月初正式投產，出貨日期定於4月底

領取地點選項:

「masHker本土好罩 ™ 」葵興工廠總部 (地址稍後於電郵公佈)

順豐到付 – 順豐智能櫃、順豐站或指定送貨地址

【產品規格】

masHker Care

一次性三層過濾防護醫用口罩(成人)

產品特色：

符合歐盟EN14683 Type II 醫用口罩標準

細菌過濾率 (BFE) >99%，有效阻擋細菌穿透，壓差<29.4Pa/cm2，透氣度高，呼吸暢順不悶熱，內外層舒適布料，經抗菌處理。

三層構造:

外層: 聚丙烯（PP）不織布，具防潑水功能

中層: 融噴（Melt Blown）不織布，有效過濾細菌

內層: 聚丙烯（PP）不織布. 舒適柔軟, 不會有過敏反應

尺寸：17.5cm x 9.5cm

顏色：白色

容量：每盒 50+1片

製造：香港

對於設定四盒為購買上限的原因，「本土好罩」表示是根據一個3人家庭評估需要，期望可解燃眉之急，為大家遮蔭一至一個半月，亦希望以此作上限能讓更多人受惠。

至於付款方法方面，「本土好罩」接受Credit Card (Visa, Master)丶FPS轉數快快、PayMe、Apple Pay 及 Google Pay。成功購到口罩的顧客，到時則可親身到位於葵興的口罩生產廠提取、選擇順豐到付或順便智能櫃。

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責任編輯：羅嘉欣