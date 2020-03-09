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【筍工來了】美國農場聘「小豬抱抱員」　主要工作是幫小豬揉肚肚？

職場 18:37 2020/03/09

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

是次招聘的「小豬抱抱員」，職責就是負責幫助剩餘的100隻小豬重新適應正常生活，並為牠們尋找合適的領養家庭。

工時長、壓力大，是很多香港打工仔的真實寫照。現今不少港人都會在家飼養寵物，如果能夠與小動物一起工作，相信會是不少人夢寐以求的工作。

最近，美國南卡羅來納州就有一間農場正招募人手，而其中一個職位就是「小豬抱抱員」。招聘消息一出，就隨即吸引不少網民的關注，紛紛表示這是世界上最治癒的工作。

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原來，這間名為Cotton Branch的農場，是一個動物保護區，主要收容一些被遺棄、忽視、虐待，以及年老的動物。據美國有線電視新聞網（CNN）附屬機構WIS指，2018年12月，這個農場動物保護區就從肯塔基州的一間物業中拯救出225隻遭受不人道對待和被忽視的小豬。而當中，已有75隻小豬在去年順利找到新家庭，目前剩下100多隻仍然在等待領養中。

「小豬抱抱員」要陪牠們玩耍、給牠們揉肚肚、餵牠們吃零食，甚至和牠們聊聊天等，好讓小豬們可以放鬆學習，為未來重新投入領養家庭做好準備。

而是次招聘的「小豬抱抱員」，職責就是負責幫助剩餘的100隻小豬重新適應正常生活，並為牠們尋找合適的領養家庭。由於這些小豬都錯遭遇不好的經歷，內心充斥著難以言喻的陰影。「小豬抱抱員」的工作內容，主要是幫助小豬們學習社交禮儀技巧，並且逐漸進入被收養的程序。此外，「小豬抱抱員」還要陪牠們玩耍、給牠們揉肚肚、餵牠們吃零食，甚至和牠們聊聊天等，好讓小豬們可以放鬆學習，為未來重新投入領養家庭做好準備。

「小豬抱抱員」的工作大約只為期1個月，每周上班3次、每次陪小豬們共度一個小時。（Cotton Branch Farm Sanctuary 圖片）

至於成為「小豬抱抱員」的工作並不辛苦，工作大約只為期1個月，每周上班3次、每次陪小豬們共度一個小時。在這一個小時內，「小豬抱抱員」可以盡情與小豬交流，協助牠們做好被領養成為家庭寵物的準備。希望能夠在一個月內訓練小豬習慣與人相處，準備接受領養。因此，即使應徵者本身已有固定工作，只要願意花時間來陪伴小豬，其實人人都可以擔任小豬抱抱員。

責任編輯：施雯雯

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