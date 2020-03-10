【3月10日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 3月10日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周二（10日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

【港產口罩】一合口罩+本土口罩+ 口罩工場 10間香港製作口罩商售價規格開售日

BIG C BOAT派1,000個成人口罩

BIG C BOAT今星期日（15日）上午11時至下午1時派1,000個成人口罩，每份8個，名額125個，對象對香港人。該口罩為三層防護過濾PFE>99%BFE>99%，已有驗證證書，口罩來貨非獨立包裝，會以防護裝備下進行分袋包裝。

有需要人士須於Facebook帖文中留言 #自己香港自己救，BIG C BOAT會在3月12日至13日以Facebook短訊通知及在專頁公佈成功登記人士，並需於指定日期時間地點領取。

地點：西貢市（確實地點會pm聯絡）

香港591房屋交易網明天派5,000個口罩

香港591房屋交易網派5,000個口罩在Facebook宣布明天（11日）下午3時派發5,000個口罩，名額200個，每份包括5個日本三次元立體口罩和20個印尼99%BFE口罩。

香港591房屋交易網表示將會於明天（11日）下午3時在Facebook公佈派發詳情，並會以郵寄方式向成功登記人士送贈口罩，費用全免。

樺仔·牛上街坊連線成本價出售口罩

樺仔·牛上街坊連線成本價出售口罩，對象為牛頭角上邨街坊，街坊需於3月12日前登記，名額50份，每份20個，$20／份。如果登記人數太多，將抽籤處理。成功登記及抽中的街坊，星期六（3月14日）交收，到時請帶備地址證明。

登記連結：https：//forms.gle/v26WSpeEAwFTQbJ76

本土好罩今日預售口罩

本土好罩今日（10日）下午1時正預售口罩，並以248元「買二捐一」的方式，向慈善機構捐贈口罩，而每人限購4盒，總共會派發2萬張網上籌。

攞籌及購買方法：【口罩供應】本土好罩周二預售口罩派2萬籌 「masHker本土好罩」公布領籌詳情

Mask Factory明天下午五點正式開售口罩

口罩工廠決定於明天（11日）下午五點正式開售，special edition特別紀念版20元20個一盒，平均一元一個。

詳情：【口罩工廠】Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售 20元一盒平均1元1個【附登記連結】

華潤堂抗疫套裝開售

華潤堂今日（10日）在facebook公布，只限今日發售抗疫必備套裝，包括口罩、消毒噴霧及除菌濕紙巾，售價為130元。

詳情：【口罩供應】華潤堂限時抗疫必備套裝 50個日本成人口罩+ 消毒噴霧售$130

莎莎網站再有口罩返貨

莎莎今日（10日）在facebook公布，一批防疫產品及口罩將於今日下午一時正式於莎莎網發售。

詳情：【口罩供應】莎莎再有口罩及除菌濕紙巾返貨 今日下午1時官網發售【內附連結】

【口罩供應】SmADt推12部口罩及消毒用品自動售賣機 分佈全港屋苑及大廈便利市民【附詳細地址】

責任編輯：王芷瑩