【新冠肺炎】公院接收40名需呈報病人 年齡介乎7個月至96歲 社會 19:23 2020/03/09 分享： 熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向 ▲ 截至今日中午12時，公立醫院新接收40名需呈報的病人，年齡介乎7個月至96歲。（林宇翔攝） 醫管局更新新冠肺炎最新情況，截至今日（9日）中午十二時，公立醫院過去24小時向衞生署通報，共接收40名（17男23女、年齡由7個月至96歲）符合2019冠狀病毒病呈報準則的病人，並已安排相關化驗。 目前有109人留院接受隔離。至今共有59位確診感染新冠肺炎的病人康復出院。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 【齊心抗疫】基匯資本4萬口罩贈29個基層社區 區議員：人間有情 今日 17:49 【齊心抗疫】基匯資本4萬口罩贈29個基層社區 區議員：人間有情 【新冠肺炎】香港駐曼谷經貿辦：赴泰港客須有健康證明 無感染方可登機 今日 17:50 【新冠肺炎】香港駐曼谷經貿辦：赴泰港客須有健康證明 無感染方可登機 【新冠肺炎】昂坪360指積極考慮短時間內恢復纜車營運 初期擬調整營運時間 今日 18:21 【新冠肺炎】昂坪360指積極考慮短時間內恢復纜車營運 初期擬調整營運時間 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎 衞生署 公立醫院