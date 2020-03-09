【新冠肺炎】公院接收40名需呈報病人　年齡介乎7個月至96歲

▲ 截至今日中午12時，公立醫院新接收40名需呈報的病人，年齡介乎7個月至96歲。（林宇翔攝）

醫管局更新新冠肺炎最新情況，截至今日（9日）中午十二時，公立醫院過去24小時向衞生署通報，共接收40名（17男23女、年齡由7個月至96歲）符合2019冠狀病毒病呈報準則的病人，並已安排相關化驗。



目前有109人留院接受隔離。至今共有59位確診感染新冠肺炎的病人康復出院。

責任編輯：陳梓蔚