警方指放炸彈的人已非針對警員　而是無差別傷害市民

▲ 警方表示製造土製炸彈的行為，不單純針對警員，而傷害廣大市民。（黃傑偉攝）

警方就年初3宗炸彈案，拘捕12男5女仍被扣查，並於昨晚（8日）再搜查西營盤梅芳街一處發現水喉通製爆炸品（Pipe Bomb），現仍調查有關成份。

警務處助理處長（刑事）袁旭健稱，由前晚(7日)至昨日(8日)凌採取行動，檢獲的爆炸品材料，與近期檢獲的土製炸彈相似，並發現違法人士並非只針對警方務人員，而是無差別傷害所有市民。警方會加強反恐演練，以提高反恐能力。

有組織罪案及三合會調查科（俗稱Ｏ記）高級警司李桂華指，根據調查有關檢獲2.6噸的化學品，相信全數是用作製造土製炸彈；警方將循不同途徑調查，包括與海關及消防部門合作，了解該些爆炸品入口來源，有關源材料的物主，該大批物品需要不少資金，相信幕後有「金主」支援有關組織，警方不排除會採取凍結有關人士的資金。

▲ Ｏ記高級警司李桂華指，不同途徑追查在逃人士，以及幕後「金主」。（黃傑偉攝）

李桂華又指，警方調查被捕人士均各有不同角色，包括製造炸彈、收集原材料、運輸、擺放、以及引爆等。對於宣稱放置炸彈的telegram群組，暫時無人被捕。

李桂華稱，從該些爆炸品擺放位置了解，除廁所、垃圾桶，其中一宗炸彈是放在一列羅湖列車車廂內座椅下，警方到場前該炸彈已被引爆，這明顯該些人的用意，並非單純針對警務人員，可能對其他市民構成危險。

李桂華又說，在檢獲的爆炸品中的成分，經初步調查，包括有由爆竹拆開的黑炸藥、鎂粉、硝酸銨及鈉等化學品，另外，亦有一些可製成搖控裝置的電路板和電子火柴，可以透過電話引爆。另外，警方亦發現一個滅火筒，內裏挖空注入電油，如果發生爆炸可以造成嚴重傷亡。

▲ 警方行動中檢獲的土製炸彈半製成品和原材料。

李桂華指，暴徒在反修例示威活動中，不斷將暴力升級，由磚塊、竹枝、彈叉、弓箭、槍械等，至現在製造炸彈，他們用此方法威脅政府或其他人，跟從其個人理念的想法，在一個文明法治社會絕不容許。

▲ 警方在大埔廣福邨拘捕一名男子。

李桂華又表示，昨凌晨在大埔廣福邨執法時，遭到區議員的阻撓，警方如發現涉及阻差辦公將會依法處理。他又重申，由於在單位外有多人聚集，恐怕發生搶犯事件，所以需要有軍裝警員到場協助。

警察高級炸彈處理主任馬偉德表示，有關的土製炸彈殺傷力可達100米，對在場人士有不同傷害。

記者：黃傑偉、廖傑堯