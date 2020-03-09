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【口罩供應】卓悅10款酒精搓手液及消毒濕紙巾返貨　全線分店減價售賣防疫用品

精明消費 19:32 2020/03/09

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

卓悅再有酒精搓手液及消毒濕紙巾等防疫用品返貨。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，卓悅今日（9日）在Facebook宣布再有一批酒精搓手液及消毒濕紙巾等防疫用品返貨，減價發售。

【港產口罩】一合口罩+本土口罩+ 口罩工場　10間香港製作口罩商售價規格開售日

1.　plu 殺菌酒精免洗搓手液 30ml　原價$15/支　特價$22/2支　

  • 韓國製造，含62%酒精，滅菌99.9%

2.　MARCHEN LAB免洗消毒搓手液 500ml　原價$68／支　特價$58／支

  • 含62%酒精，滅菌99.99%）

3.　BND 殺菌免洗搓手液 500ml　原價$68/支　特價$58／支

  • 韓國製造，含70%酒精，滅菌99.9%）

4.　Shiseido 藥用除菌洗手液 250ml　原價$32/支　特價$27／支，$50/2支

  • 日本製造，具有抗菌效果，添加植物保濕成份，防止手部乾燥

5.　YUHANROX 抗菌無酒精消毒濕紙巾 20片　原價$15/包　特價$25/2包

  • 韓國製造，滅菌99.9%，200x140mm

6.　Unicharm MAMYPOKO 抗菌濕紙巾 18片　原價$19/包　特價$17/包，$30/2包

  • 泰國製造，含綠茶提取物，不含酒精，可清潔皮膚，200x140mm

7.　PAPER TECH 酒精消毒濕紙巾 20片　原價$18/包　特價$16/包，$28/2包

  • 日本製造，含30%酒精，有效徹底消滅細菌

8.　INKL 70%酒精搓手液 500ml　原價$75/支　特價$68/支

  • 韓國製造，大大支，消滅99%細菌，無需過水

9.　BD碧迪 70%酒精棉片 100片（美國製造）　原價$68/盒　特價$55/盒

10.　Lion Kirei Kirei 除菌酒精濕紙巾 10片　原價$12/包　特價$9.9/包

  • 日本製造，手部適用，亦可用作清潔桌子和玩具等物品，150mm x 200mm

卓悅門市地址：https://bit.ly/37BBz47（上水新豐路及沙頭角分店除外）

【3月9日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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