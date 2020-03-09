【口罩供應】卓悅10款酒精搓手液及消毒濕紙巾返貨 全線分店減價售賣防疫用品
精明消費 19:32 2020/03/09
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，卓悅今日（9日）在Facebook宣布再有一批酒精搓手液及消毒濕紙巾等防疫用品返貨，減價發售。
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1. plu 殺菌酒精免洗搓手液 30ml 原價$15/支 特價$22/2支
- 韓國製造，含62%酒精，滅菌99.9%
2. MARCHEN LAB免洗消毒搓手液 500ml 原價$68／支 特價$58／支
- 含62%酒精，滅菌99.99%）
3. BND 殺菌免洗搓手液 500ml 原價$68/支 特價$58／支
- 韓國製造，含70%酒精，滅菌99.9%）
4. Shiseido 藥用除菌洗手液 250ml 原價$32/支 特價$27／支，$50/2支
- 日本製造，具有抗菌效果，添加植物保濕成份，防止手部乾燥
5. YUHANROX 抗菌無酒精消毒濕紙巾 20片 原價$15/包 特價$25/2包
- 韓國製造，滅菌99.9%，200x140mm
6. Unicharm MAMYPOKO 抗菌濕紙巾 18片 原價$19/包 特價$17/包，$30/2包
- 泰國製造，含綠茶提取物，不含酒精，可清潔皮膚，200x140mm
7. PAPER TECH 酒精消毒濕紙巾 20片 原價$18/包 特價$16/包，$28/2包
- 日本製造，含30%酒精，有效徹底消滅細菌
8. INKL 70%酒精搓手液 500ml 原價$75/支 特價$68/支
- 韓國製造，大大支，消滅99%細菌，無需過水
9. BD碧迪 70%酒精棉片 100片（美國製造） 原價$68/盒 特價$55/盒
10. Lion Kirei Kirei 除菌酒精濕紙巾 10片 原價$12/包 特價$9.9/包
- 日本製造，手部適用，亦可用作清潔桌子和玩具等物品，150mm x 200mm
卓悅門市地址：https://bit.ly/37BBz47（上水新豐路及沙頭角分店除外）
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責任編輯：王芷瑩