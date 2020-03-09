鍾國斌最新抗菌布口罩本周面世　殼聚糖製口罩有何好處？

▲ 「殼聚糖纖維織層」可抑制如金黃色葡萄球菌，以及肺炎桿菌等細菌滋長。（鍾國斌提供）

新冠肺炎疫情持續，口罩成市民出門必備物品，以香港700多萬人計，每個月就需用近兩億口罩。自由黨黨魁、紡織及製衣界議員鍾國斌牽頭生產的「可重用殺菌口罩」上周四已獲得檢測認證，可殺死99%以上的細菌。該口罩最新設計圖日前流出，鍾國斌表示，將於最新改良版口罩的內層，加入「殼聚糖纖維織層」，以抑制如金黃色葡萄球菌，以及肺炎桿菌等細菌滋長。

鍾國斌明日將召開記者會，介紹其牽頭生產的可重用口罩。他早前率先披露口罩的設計與構造（見圖），其重用口罩分三層，最外層是防潑水布料，可以有效阻擋水氣及飛沫，保持口罩乾爽。中層是中間隔層，即過濾層。內層則是可殺菌的「殼聚糖纖維織層」。

▲ 「殼聚糖」口罩設計。（鍾國斌提供）





鍾國斌表示，殼聚糖纖維中的「陽」離子與細菌中的「負」離子因離子鍵作用，可造成細胞壁破裂及死亡。而除了可以抑制細菌生長及殺菌外，它亦是有機物質，除了可降解，亦有「生物相容」等作用，即人體戴了後不會引起不適及不良反應。

他透露，目前主力會推出該款改良版的「殼聚糖口罩」，廠房目前已加快生產而本周內亦會免費派發約1萬個重用口罩予基層市民。而改良版口罩與之前一樣，皆可重洗逾60次。此外亦不會加價，料均以一個100元價錢發售