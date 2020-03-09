【新冠肺炎】天際100停運一個月3月12日重開　所有人要戴口罩進場及探熱

▲ 天際100將於3月12日重開。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港多個主要旅遊景點先後宣布暫停開放。停運一個月的天際100香港觀景台今日（9日）傍晚宣布，將於本周四（12日）重新開放，並會實施4項防疫措施，包括要求所有人要戴口罩進場及接受體溫檢查，否則會被拒入場。

天際100在其Facebook專頁帖出重開通告，指觀景台由2020年3月12日起將重新開放，為保障訪客及員工的健康及安全，天際100將密切監察有關新冠肺炎 的發展及加強觀景台内的清潔消毒，並實施4項防疫措施，務求為訪客及員工提供一個安全舒適的觀景體驗及工作環境：

所有訪客及員工在進入天際100前必須戴上口罩及接受體溫檢查，體溫高於攝氏37.5度的人士將不予安排入場，並建議立即前往醫院治理

所有訪客及員工可使用消毒搓手液清潔雙手後進場

每日以1:49的稀釋漂白水在所有公眾地區作 3次深層清潔

密切監察及適時作出人流管制，包括升降機及觀景台範圍以減少人流聚集

天際100指，如訪客未能遵守以上防疫措施，公司有權拒絕該訪客進場。

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記者：陳曉瑩



