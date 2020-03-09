拖欠租金共逾68萬　許留山凱施餅店遭業主入稟追租交吉

▲ 連鎖甜品店許留山被追討52.1萬元欠租及其他管理費等費用。（資料圖片）

受社會事件及疫情影響，自去年下半年起，本港零售市道慘淡，連鎖甜品店許留山及凱施餅店早前均先後被業主入稟追租，其中許留山被追討租金等費用共逾52萬元，而凱施餅店則被追討租金等費用共逾16萬元，業主更要求兩舖交吉舖位。

凱施食品有限公司早前被業主南洋商業銀行，入稟追討位於堅尼地城南海大廈商場分店的租金，業主於入稟狀中指，凱施拖欠2019年12月及今年1月兩個月的租金共15.2萬元，以及為期3個月的差餉共9,300元。經業主多番追討，凱施仍未有繳交欠款，業主因此入稟要求凱施交吉舖位，並需支付管理費及冷氣費等。

另外，自去年底起已有多間分店遭業主入稟追租的連鎖甜品店許留山，其位於粉嶺名都商場的分店早前亦遭業主入稟追租。原告Fung Cheung Realty Limited、Virginia Investments Limited、世界地產有限公司及英豪有限公司；被告許留山食品製造有限公司。

入稟狀指，雙方早年簽訂為期兩年租約，被告以月租20萬元租用有關舖位，租約期至2019年10月31日屆滿，惟被告不單自2019年8月起未有繳交租金，更於2019年10月31日租約期滿後拒絕遷出舖位。原告因此入稟向被告追討52.1萬元欠租及其他管理費等費用。

記者：楊詠渝