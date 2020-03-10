【驚人悲劇】執骨驚見遺體上半身趴在棺木上　資深執骨師揭悲劇：棺木留下掙扎痕跡

▲ 台灣一名資深執骨師曾經目睹過有半身屍骨疑似爬出棺木，棺內更有掙扎的痕跡。

執骨師這個神秘莫測的職業，想必在工作必定會遇到不少怪事。台灣資深執骨師阿美姐近日接受電視訪問時，分享了工作生涯中一次聳人聽聞的執骨經歷，她曾經在執骨時目睹過有半身屍骨疑似爬出棺木，棺內更留下掙扎的痕跡，相信死者未死時已被人放入棺木，醒來時試圖掙扎離開棺木不果。

阿美姐在節目上分享，她某次在替一位離世的校長執骨時，棺木上嚴實地蓋上了大理石，乍看下毫無異狀。豈料一開棺，竟發現屍骨一半在棺外，一半在棺內，且姿勢跟當初封棺時的仰躺狀不同，呈現趴着的姿勢。

阿美姐最初懷疑有人盜墓，但棺木周圍都沒有被毀壞的痕跡。家屬也表示在下葬後，就沒有動過棺木，最後阿美姐從屍骨的姿勢跟棺材內的狀態，估計校長當時可能還沒死亡就被放入棺中，當他醒來後試圖用背部頂開棺蓋，卻因為上頭壓著大理石而沒有成功，最後活活悶死在墓中。

節目主持聽罷，被阿美姐的經歷嚇得驚恐萬分。阿美姐解釋，華人社會中有守靈的習俗，就是為了避免亡者「死而復生」而不被人發現，傳統習俗還是有其道理。

阿美姐也透露，一般傳統的土葬會在下葬6年後開棺執骨，有時如果後代子孫日子過得順風順水、發大財，那隔了2、30年運勢不好的時候，才想到執骨改風水的也會有，而且執骨必須要嚴選吉日，否則會招來霉運。

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責任編輯:羅嘉欣