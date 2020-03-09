【口罩供應】生產500萬個口罩？　執笠倉創辦人宣布將生產口罩

▲ 本港雜貨店「執笠倉」的創辦人「七嫂」蘇曉芬晚上宣布，一批口罩生產線的機械已經到埗，口罩生產線即將上線。

新冠肺炎疫情持續，香港口罩供應緊張，不少有心人陸續在港設廠生產口罩。當中，本港雜貨店「執笠倉」的創辦人「七嫂」蘇曉芬晚上宣布，一批口罩生產線的機械已經到埗，口罩生產線即將上線。

「七嫂」蘇曉芬晚上在facebook指，終於可以見到口罩生產線的機械實物，並指自己過去個半月除了不斷入貨賣口罩外，大部份時間主要是洽談口罩工廠的事宜。

「七嫂」在帖文強調，雖然她肯定自己並非最快做到這些事情的人，亦非最財雄勢大，未來生產的成品亦未必最便宜，但她強調自己「有心，而且言出必行」，並宣布口罩生產線即將上線，表示要生產500萬口罩。

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過去以「平到好似執笠」望惠及基層的「執笠倉」，店內貨品種類多不勝數，主打生活用品，由文具貼紙、智能電話用品、寵物用品等，應有盡有，不少貨品定價更低至$1，總會令顧客有一種「買返件才走」的想法。

創辦人「七嫂」蘇曉芬早前曾透露，雖然本身屬牟利的商業公司，惟公司發迹地在深水埗，故定價「平到好似執笠」，望以一個能夠惠及基層的心態去營運。她又曾表示，「執笠倉」是一間隨性的公司，不像大公司般擁有有系統的開店計劃，但期望公司可成為「貼地雜貨店」，並解釋：「我們無名氣，又不是大財團，但想有人認識，所以揀舖時會選擇一些多人流量的店舖，稍一不慎好容易蝕錢，但我們夠大膽去試、去衝！」

責任編輯:羅嘉欣