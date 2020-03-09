【齊心抗疫】經民聯倡港鐵下調票價2至3成

▲ 經民聯今日（9日）建議港鐵下調票價2至3成，以紓緩市民疫情下的出行費用，並由4月開始實施至今年底，調整票價詳情可按路程長短。港鐵回應指，早前已承諾維持今年八達通乘客車費不變。

經民聯今日（9日）建議港鐵下調票價2至3成，以紓緩市民疫情下的出行費用，並由4月開始實施至今年底，調整票價詳情可按路程長短。港鐵回應指，早前已承諾維持今年八達通乘客車費不變。

經民聯主席盧偉國表示，已向運輸及房屋局長陳帆反映，市民面對疫情下的經濟衝擊，港鐵理應下調票價，與大眾共度時艱。

盧偉國又指，港鐵過往有相當盈餘，政府作為最大股東亦收到不少股息，相關減價開支可從政府賺取的股息中抽取應付，認為減低票價建議務實可行，能夠惠及民生。

曾任港鐵非執董的經民聯立法會地產及建造界石禮謙議員表示，港鐵每年賺百多億元，作為上市公司要有社會責任，應與市民分享及共度難關。他估計，下調票價港鐵會少收約10億元，但對港鐵而言是小數目，而港鐵不止經營鐵路，其他業務都有盈餘，相信能承擔損失。

民建聯立法會議員陳恆鑌亦指，要求港鐵下調票價2至3成合理，認為東涌線及西鐵線更應該減價5成，他上周亦到九龍灣港鐵總部大樓請願，要求港鐵延長月票使用限期及檢討現時票價。

港鐵回應表示，仍待統計處本月底公布運輸業名義工資指數，按票價調整機制，計算今年票價調整幅度，而港鐵已經承諾，會透過車費扣減優惠或其他安排，維持今年八達通乘客車費不變。



責任編輯︰莫稼浩