【新冠肺炎】馬會3月11日跑馬地夜賽容許已優先預訂整季餐桌的遴選會員進場

▲ 馬會決定於周三（11日）的跑馬地夜賽，除參賽馬匹的馬主外，將會容許已優先預訂整季餐桌的遴選會員進入馬場。（經濟日報資料圖片）

馬會表示，隨政府公佈自3月2日起逐步和穩定地恢復公共服務，馬會全面檢討在馬場實施的預防措施，以及考慮馬主與會員的意見，經審視各項因素後，決定於周三（11日）的跑馬地夜賽，除參賽馬匹的馬主外，將會容許已優先預訂整季餐桌的遴選會員進入馬場，但賽事將繼續不設馬場雙邊投注，沙田會所也不會提供投注服務。

馬會指，馬主廂房2樓、馬主廂房3樓及5樓的遴選會員廂房，將於周三夜馬賽事期間開放；而全港所有場外投注處繼續暫停投注服務；電話投注熱線包括1881、1882、1883、1884、1885、1887、1889、「優越」紅卡及各快線服務也暫時停止服務。

馬會稱，為應對新冠肺炎，自今年2月起實施多項措施以控制賽馬日的入場人數，由平均2.2萬人大幅減低至不多於500人，目前賽日只容許參賽馬匹的馬主進入馬場，以及於各賽日在馬場實施了一系列的預防措施，包括規定所有顧客及員工均須接受體溫檢查、全體員工必須佩戴口罩，以及定時並徹底清潔場內設施，因而至今賽日並沒有出現任何公共衛生事故。

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記者：陳曉瑩