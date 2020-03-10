【口罩工廠】Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售 20元一盒平均1元1個【附登記連結】
健康 01:54 2020/03/10
Mask Factory口罩工廠決定於3月11日，即本星期三下午五點正式開售，special edition特別紀念版20元20個一盒，平均一元一個。該公司在FB表示，因平均分配資源及初開始產能有限，未能照顧全部人，所以只能每人限購一盒及加入一次保障計劃。
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