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【口罩工廠】Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售 20元一盒平均1元1個【附登記連結】

健康 01:54 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售，20元一盒平均1元1個。

Mask Factory口罩工廠決定於3月11日，即本星期三下午五點正式開售，special edition特別紀念版20元20個一盒，平均一元一個。該公司在FB表示，因平均分配資源及初開始產能有限，未能照顧全部人，所以只能每人限購一盒及加入一次保障計劃。

已登記為口罩工廠的會員，要留意由口罩工廠發出的eNewsletter邀請碼，屆時可以用邀請碼登入網站，即可購買，數量有限售完即止！

《有關eNewsletter》因本站系統電郵軟件只能每日發出20萬封，平均每小時一萬封左右，請各會員耐心等待一下。

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