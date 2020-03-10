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【口罩供應】華潤堂限時抗疫必備套裝　50個日本成人口罩+ 消毒噴霧售$130

精明消費 09:41 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

華潤堂限時抗疫必備套裝售130元。

新冠肺炎疫情未減，不少人都未有足夠口罩和消毒用品。華潤堂今日（10日）在facebook公布，只限今日發售抗疫必備套裝，包括口罩、消毒噴霧及除菌濕紙巾，售價為130元。

華潤堂表示，優惠只限今日，每人限購1套，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。

想知10間香港製造口罩商售價規格開售日，即睇：【港產口罩供應】一合口罩+本土好罩+口罩工廠　10間香港製造口罩商售價規格開售日

今日限定套裝包括：

日本直送iimono成人口罩50個裝1盒

私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升2支

日本直送Elleair除菌濕紙巾32片1件

華潤堂56間發售分店地址，即睇：華潤堂限時抗疫必備套裝　一文睇清出售分店地址

Mask Factory口罩工廠決定於3月11日，即本星期三下午五點正式開售，special edition特別紀念版20元20個一盒，平均一元一個。

詳情即睇【口罩工廠】Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售 20元一盒平均1元1個【附登記連結】

港產品牌「masHker本土好罩」將於周二（10日）下午1時預售口罩，並以248元「買二捐一」的方式，向慈善機構捐贈口罩，而每人限購4盒，總共會派發2萬張網上籌。

領籌詳情【口罩供應】本土好罩周二預售口罩派2萬籌　「masHker本土好罩」公布領籌詳情

本港雜貨店「執笠倉」的創辦人「七嫂」蘇曉芬宣布，一批口罩生產線的機械已經到埗，口罩生產線即將上線，表示要生產500萬口罩。

詳情即睇：【口罩供應】生產500萬個口罩？　執笠倉創辦人宣布將生產口罩

HKTV mall宣布，生產口罩的無塵車間已完成檢測，將獲證書。

詳情即睇：【口罩供應】HKTVmall本土生產口罩新進展　無塵車間完成檢測將獲證書

責任編輯：林愛娜

口罩 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

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