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【口罩供應】華潤堂限時抗疫必備套裝　一文睇清出售分店地址

精明消費 09:49 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

一文睇清華潤堂出售抗疫套裝分店。（張永康攝 ）

華潤堂今日（10日）在facebook公布，只限今日發售抗疫必備套裝，包括口罩、消毒噴霧及除菌濕紙巾，售價為130元。每人限購1套，數量有限，售完即止。以下為出售抗疫套裝的華潤堂分店：

1 香港仔店 香港香港仔中心第四期地下6F號舖 9:00am - 8:00pm
2 士美菲路店 香港士美菲路45-51號低層地下5A號舖 10:00am - 8:00pm
3 西營盤正街店 香港西營盤正街36號地下 9:00am - 8:00pm
4 中環店 香港中環鴻德大廈地下A舖 9:00am - 8:00pm
5 灣仔店 香港灣仔華潤大廈1樓102號舖 10:00am - 8:00pm (星期一至星期五)
      (星期六、星期日及公眾假期休息)
6 北角健威坊店 香港北角健威坊商場LG/F L1C號舖 10:00 am - 9:00 pm
7 太古城店 香港太古城地下層061號 10:30am - 8:30pm
8 安達店 九龍秀茂坪安達邨安達商場LG09號舖 10:30am - 8:00pm
9 藍田店 九龍藍田啓田購物中心三樓319號舖 10:00am - 8:00pm
10 觀塘物華街店 九龍觀塘南洋大樓地下C舖 9:00 am - 9:00 pm
11 德福廣場店 九龍灣德福廣場530A-530B號舖 10:00am - 8:00pm
12 淘大商場店 九龍九龍灣淘大商場地下G186舖 10:00am - 8:30pm
13 晴朗商場店 九龍九龍城啟晴邨晴朗商場A005舖地下 10:00am - 9:00pm
14 荷里活廣場店 九龍鑽石山荷里活廣場三層331號舖 10:00am - 8:30pm
15 慈雲山店 九龍慈雲山購物中心四樓405號舖 9:30am - 8:00pm
16 黃大仙中心北館店 九龍黃大仙中心北館2樓N210號舖 10:00am - 8:00pm
17 樂富中心店 九龍樂富廣場2樓2115號舖 9:00am - 8:00pm
18 太子店 九龍太子合盈商業中心地下 10:00am - 8:00pm
19 亞皆老街店 九龍旺角利豐大廈地下A&B號舖 10:00am - 8:00pm
20 油麻地店 九龍油麻地禮基大廈地下1號舖 10:00am - 8:00pm
21 黃埔店 九龍紅磡黃埔花園第3期地下7號舖 10:30am - 8:30pm
22 土瓜灣店 九龍土瓜灣勝裕閣地下A 舖 10:00am - 8:00pm
23 佐敦店 九龍佐敦福樂大廈地下B舖 10:00am - 8:00pm
24 國際廣場店 九龍尖沙咀國際廣場LG/F 7號舖 10:00am - 8:00pm
25 奧海城店 九龍奧海城商場二期1字樓138舖 10:00am - 8:00pm
26 青衣店 新界青衣長發廣場2樓214A號舖 9:00am - 8:00pm
27 青衣城店 新界青衣城3樓323A號舖 10:00am - 8:30pm
28 逸東商場店 新界東涌逸東商場1樓113號舖 10:00am - 9:00pm
29 美孚店 九龍美孚新邨萬事達廣場地下N69B&C舖 9:00am - 8:00pm
30 石蔭店 新界葵涌石蔭購物商場地下10號舖 9:00am - 8:00pm
31 荃灣千色匯店 新界荃灣荃灣千色匯地下G007舖 9:00am - 8:00pm
32 荃灣海之戀店 荃灣海之戀商場3樓3032-3033號舖 10:00am - 8:30pm
33 屯門市廣場店 新界屯門市廣場第二期一樓3B,5B,6-9號舖 10:00am - 8:00pm
34 屯門時代店 新界屯門巿時代廣場南翼2樓17及18號舖 10:00am - 8:00pm
35 屯門良景店 新界屯門良景商場4樓L432號舖 9:30am - 8:00pm
36 屯門蝴蝶廣場店 新界屯門蝴蝶廣場地下R114號舖 9:00am - 8:00pm
37 屯門帝庭軒店 新界粉嶺帝庭軒購物商場一層30A號舖 10:00am - 9:00pm
38 元朗阜財街店 新界元朗阜財街45-49號富財樓5號地下 10:00am---8:00pm
39 元朗裕景坊店 新界元朗裕景坊15-19,23-25號玉成大廈地下C舖 10:00am---8:00pm
40 朗屏商場店 新界元朗朗屏商場1樓L112號舖 10:00am - 9:00pm
41 元朗青山公路店 新界元朗青山公路239-247A號萬昌樓地下D舖 10:00am - 8:00pm
42 元朗青山公路100號店 新界元朗青山公路元朗段100號地下前座 10:00am - 8:00pm
43 天水圍天耀廣場店 新界天水圍天耀廣場LG 1/F LG17舖 10:00am - 8:00pm
44 天水圍頌富店 新界天水圍T Town North二樓N204號舖 10:00am - 8:00pm
45 上水中心店 新界上水中心二層2053舖 10:00am - 8:00pm
46 上水彩園店 新界上水彩園廣場3樓30號舖 10:00am - 8:00pm
47 粉嶺花都店 新界粉嶺花都廣場地下A42號舖 10:30am - 8:00pm
48 粉嶺名都店 新界粉嶺名都商場二層23舖 10:00am - 9:00pm
49 沙田廣場店 新界沙田廣場3層29A&B舖 10:00am - 8:00pm
50 沙田沙角商場店 新界沙田沙角路5號沙角邨沙角商場2樓214號舖 9:30am - 8:30pm
51 馬鞍山頌安店 新界沙田頌安邨頌安商場地下3B舖 10:00am - 9:00pm
52 馬鞍山新港城店 新界馬鞍山新港城中心2樓2317號舖 10:00am - 8:30pm
53 將軍澳新都城店 新界將軍澳新都城二期地下高層UG82-84號舖 10:00am - 9:00pm
54 將軍澳厚德店 新界將軍澳厚德邨TKO Gateway 東翼1樓E156號舖 10:00am - 9:00pm
55 將軍澳尚德廣場店 新界將軍澳唐明街2號尚德廣塲二樓248-249號舖 10:00am - 8:00pm
56 調景嶺彩明商場店 新界調景嶺彩明商場二樓207號舖 10:00am - 9:00pm

【口罩供應】生產500萬個口罩？　執笠倉創辦人宣布將生產口罩

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責任編輯：林愛娜

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