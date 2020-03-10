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【十優港姐】轉行後收入減體驗打工仔之苦　麥明詩將來或重返大台做TVB高層

娛樂 10:24 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

麥明詩坦言轉行後收入大減。

十優港姐麥明詩去年與TVB改簽一年一騷合約，並轉行到國際著名的顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任商業顧問。近日，在台灣公幹的麥明詩因受新冠肺炎影響被逼滯留在當地。

日前，麥明詩透過視像方式客串《#後生仔傾吓偈》，隔空與其他主持人陸浩明、馮盈盈等對談。

現於台灣工作的麥明詩不時貼出近照分享近況，且受到疫情影響而需要留在酒店工作。

馮盈盈剖白感情狀態，詳情請睇：http://bit.ly/39DPCXq

受疫情影響，麥明詩主要在室內工作。（麥明詩IG圖片）

麥明詩轉行收入減

麥明詩去年與TVB改簽一年一騷，如今在麥肯錫任職商業顧問。

不過，她在《#後生仔傾吓偈》坦言轉行後的收入大幅下降，也明白為興趣和熱誠去做一件事的感覺。

每天7時多起床上班的她表示明白打工仔之苦，麥明詩稱以前當演員拍劇時也可能需要早起，但現時則是日復日早起。

肥媽肥媽為陸浩明失言護航，詳情請睇：http://bit.ly/2IBh3Fw

曾面臨口罩短缺問題的麥明詩幸得朋友協助。（麥明詩IG圖片）

麥明詩笑言或重返TVB

近日赴台工作的麥明詩指始終以香港為基地，只是剛好有個Project需要在台灣工作才到當地，有時也會在不同地方工作。

受到疫情影響，麥明詩本來已訂機票計劃回港上節目《#後生仔傾吓偈》，與一眾主持人一起迎接第500集，惟最終只能改以Video Call形式進行。

好姊妹馮盈盈笑問麥明詩會否考慮重返娛圈在TVB當高層，麥明詩不排除可能答：「都有呢個可能。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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