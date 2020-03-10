林鄭月娥稱不掌握市民被警要求逐個道歉一事　重申警隊是文明守法紀律部隊

▲ 特首林鄭月娥重申警隊是文明守法紀律部隊。

有線新聞記者前晚（8日）於將軍澳採訪期間，突然被防暴警員從後以盾牌推跌，頭部受傷。行政行官林鄭月娥表示，特區政府與她本人非常尊重新聞自由，以及盡是傳媒人士採訪工作得到的方便。

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林鄭月娥又指，在過去大半年的採訪現場出現很多「大家唔想見到的情況」，包括暴動、暴亂，或者是需要警方執法的場面，因此她呼籲在這個情況進行採訪的記者要按着警察提供指示確保人員安全。她稱，已留意到警方經過初步了解後，於在昨晚（9日）致涵相關傳媒機構表示歉意，並指認為當時的警員並非蓄意推撞該名記者，並重申警隊重視及尊重採訪自由，以及會在可行及合理的情況下會便利記者進行採訪。她相信隨着社會關注，警方高層應深入了解事件。

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她非常歡迎記者協會與特區政府進行直接對話及溝通，而警隊高層會非常願意進行溝通。她又指到，而警務處處長鄧炳強非常認真想重建警隊與市民，以及警隊與傳媒的關係；而若傳媒有需要與警隊以外的高層見面，政務司司長亦非常樂意。

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至於被問到昨晚有傳媒在將軍澳一個停車場採訪時，拍到有7名警員輪流用粗言穢語責罵市民，並要求他逐個向在場警員道歉的片段，以及該名記者在拍攝後被在場警員要求交出片段及照片的做法是否恰當，林鄭月娥稱並不掌握事件，但重申無論如何香港警隊是一支文明守法的紀律部隊。

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她稱，多來來警隊都是文明守法，惟過去大半年，其前線人員承受非常大壓力，希望市民包容，又稱如有個別警務人員作出不適當的行為，如鄧炳強早前稱已對10至20多宗類似的案件自行作出行動，因此如傳媒看到有個別認為非常不妥當的事件，可以從正確的途徑渠道提出投訴，署方一定會認真對待。

責任編輯：郭詩詩