【法證先鋒IV】胡美貽只穿打底衫任李施嬅檢查　演死屍躲冰冷手術台零怨言

▲ 胡美貽在《法證先鋒IV》演死屍睡冰冷手術台。

TVB劇集《法證先鋒IV》最新單元「無人機爆炸案」，由一宗被膠袋封頭的女屍案件展開，這名愛害人由港姐胡美貽飾演。在劇中有一幕，法醫Dr Man（李施嬅飾）檢查的女屍的場面，胡美貽親身上陣扮屍體，她拍攝時只穿底衫褲躲在冰冷的道具手術台上，十分敬業。

現年25歲的胡美貽在2017年參選香港小姐，打入最後11強，之後入讀TVB藝員訓練班，接著開始演戲生涯。

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▲ 胡美貽拍攝時只可穿底衫褲。（《法證先鋒IV》截圖）

《法證先鋒IV》胡美貽捱凍演死屍

今次，胡美貽在《法證先鋒IV》內演死屍，雖然沒有對白，但在演出上也有不同困難。她接受傳媒訪問稱，第一次扮死屍是新挑戰。

在拍攝時，胡美貽扮死屍睡在手術台上，胡美貽指冷得手腳都在顫抖，而且又不可穿衣服，只有打底衫褲提供。幸李施嬅給她暖蛋，才順利完成拍攝，十分貼心。

戲份雖少，但胡美貽從不介意及沒灰心，並覺得每次演出都是一個機會去體驗及進步，以後有更好的機會就可演得更好。

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▲ 胡美貽是3間甜品店的老闆。（Instagram圖片）

創業做老闆娘

除演藝工作外，胡美貽另一大興趣是吃東西，所以現年25歲的她已是3間以榴槤為主題的甜品店老闆。

她在2018年開設以榴槤為題的甜品店榴槤樂園，短短兩個多月，便獲米芝蓮街頭小食推介，之開更再開有2間分店。

去年中，她更與友人合資700多萬，在馬來西亞彭亨州買下30畝榴槤地，大展拳腳，種植品種包括「貓山王」。

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▲ 胡美貽2017年參加港姐入行。（Instagram圖片）

獲爸爸打本100萬

在美國長大的胡美貽家境富裕，父親在當地經商、母親是醫生。她2015年在美國University of California, Irvine的商業經濟學系學士畢業。

早於5年前，她已獲爸爸打本100萬元做生意，在三藩市開店賣滷水、開奶茶店Bubblecup，此外有買股票及房地產等，創業經驗豐富。

▲ 胡美貽投資以榴槤為題的甜品店，並曾獲米芝蓮街頭小食推介。（經濟日報圖片）

不過，她的爸爸只給100萬元做生意，並講明不論賺蝕也不加碼，所以她的生意成績都只可靠自己闖出來。

雖然藝人的工作忙碌，但胡美貽有空便會親自落舖幫手，她曾接受TOPick訪問時表示：「本身自己喜歡做生意，又喜歡吃東西，藝人這份工作也是我的興趣，最重要是你喜歡你的工作便很好了。」

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