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【法證先鋒】《大醬園》+《開心速遞》收視報捷　《法證IV》有望破《延禧攻略》紀錄

娛樂 10:54 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

《法證先鋒IV》收視持續強勢。

TVB於2月24日至3月1日的收視報告公布，受疫情情影響，大多市民減少外出留在家中，令TVB劇收視受惠上升。《大醬園》大結局錄得36.5點，周一至五平均33.2點，整套劇總平均收視達28點，成績十分理想。

除《大醬園》外，《法證先鋒IV》亦創好成績。事實《法證先鋒IV》開播已收視理想，第1集首集收視33點，並且持續強勢，2月24日至3月1日收視達35.8點，而且有望再升，直迫《延禧攻略》（最高39.2點）收視紀錄。

《法證先鋒IV》Queen姐疑狠心殺負心男被捕，詳情請睇 http://bit.ly/38yZujY

《大醬園》大結局收視創佳績。

而且《法證先鋒IV》上周（3月2日至3月6日）的劇情，黎燕珊與楊潮凱所演的母子戲廣受好評，相信收視將進一步推高。

至於TVB長壽皇牌《愛•回家之開心速遞》周一至五收視，平均30.6點。

連深夜重播劇《美味情緣》，在周一至五平均7.7點，最高收視周五(28日)晚8.5點。

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

撰文 : TOPick柴犬出動

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