【疫情失控】伊朗確診病例破7千7名高官死亡　司法部宣布7萬囚犯臨時獲釋

▲ 伊朗新冠肺炎確診病例破7千，7名高官死亡。

伊朗新冠肺炎（武漢肺炎）疫情大爆發，目前死亡病例為全球第3高，僅次於中國和意大利。截至昨日（3月9日），伊朗有7161人確診，237人死亡，2394人康復。其中有7名高官死亡。司法部長昨日表示，國內約70000名囚犯已經臨時獲釋。

綜合外媒報導，伊朗衛生部發言人Kianush Jahanpur指，昨日確診病例新增73宗，增至7161宗。近日7名高官相繼染病離世，其中包括外交部長的顧問（前外交部副部長）Hossein Sheikholeslam、司法機關顧問Ahmad Toysarkani。另有多名高官確診，包括副總統Masoumeh Ebtekar、衛生部副部長Iraj Harirchi、工業、礦業及貿易部長Reza Rahmani以及國會議員。

伊朗目前有24名國會議員確診感染，有2人染病離世，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）被隔離。另有逾1萬6000人疑似染病，正住院接受治療。為防疫情進一步擴散，國內所有學校已停課。

另外，衛生部發言人昨日指，近日有331人為防受感染誤飲假酒，導致酒精中毒入院，有20人因此死亡。他呼籲民眾不要如此恐慌，早前他也曾呼籲伊朗國民避免外遊，留在家中。伊朗司法部長昨日表示，國內約有7萬名囚犯已經臨時獲釋，惟囚犯甚麼時候需要重返監獄，當局並未回應。

責任編輯：羅嘉欣