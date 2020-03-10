【自私教師】日本幼兒園確診教師發燒仍上課　連累147人隔離3學童現病徵

▲ 日本太田市拒停課，幼兒園老師發燒仍上課。

為抑制新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，日本首相安倍晉三上月底宣布，要求全國中小學等學校3月2日起停課至4月初。然而，當地群馬縣太田市卻有幼兒園拒絕停課，有48歲女老師確診，更在出現症狀後堅持上班，而近日有3名幼童出現感冒症狀。

據日本媒體報道，近日日本群馬縣太田市一名48歲幼兒園女老師確診感染新冠肺炎，這是該縣首個感染病例。

發燒仍堅持上班

群馬縣知事山本一太日前召開記者會，他指出，女老師在2月27日出現發燒咳嗽等症狀，中間雖然請假兩天，但她隨後堅持戴著口罩上班至3月2日，期間更當過幼兒園的活動主持人。

直至6日因肺炎住院，並於翌日檢查中確診感染新冠肺炎，正在當地醫院的深切治療部留醫，目前只知她在上月22日去過東京，但具體做過甚麼，感染途徑等仍無法確認。

而與確診者有密切接觸的包括幼兒園的兒童和職員共147人，家屬5人，而目前有3名幼童出現發燒和咳嗽，病毒檢測未有結果。政府會進一步對密切接觸者進行診斷，亦要求他們開始為期14日的隔離觀察。

【停課不停學】基層小學生網上學習遇上難題 愛心老師上門家訪親自教學生用電腦

太田市拒絕停課

雖然日本政府早前已要求全國中小學停課，但太田市政府一直拒絕停課，認為「會對家長和職場造成很大負擔」。事發幼兒園昨（9日）起關閉兩星期，進行消毒工作。

其他幼兒園目前仍未停課，太田市市長清水聖義指出，目前太田市仍未進入感染流行狀態，因此其他幼兒園不會休園。不過如果家長有能力在家照顧孩子，就盡量不要送孩子去幼兒園。中小學則從9日開始停課至3月26日，但學校仍然開放讓學生返校。

【連累全家】40歲丈夫夜蒲被陪酒小姐感染新冠肺炎 回家做「毒王」連累妻兒

【恐怖疫情】伊朗疫情大爆發缺醫療設施 小孩入院氣喘失救令人心碎

責任編輯：王明芳