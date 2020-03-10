【花木蘭】李連杰30歲後才學英語　僅小學程度卻練成流利英語【有片】

▲ 李連杰當年躲廁所背生字勇闖荷里活，現在已練成流利英語。

武打巨星李連杰於90年代已開始在荷里活闖蕩，至今已成為中國武打明星的代表，然而當年初到美國的李連杰全靠每晚躲在廁所背劇本，才能從完全不懂英文至今能夠以全英語作電影演出。

近年靜養而久未有新作推出的李連杰，終於將有新片《花木蘭》（Mulan）上映，他為宣傳《花木蘭》接受外國媒體訪問，約5分半鐘的片段李連杰與主持人以流利英文對答，大曬流利英語。

在訪問中，李連杰以英語說透露本來拒演《花木蘭》，但後來因為應15歲的幼女要求，所以最後答應接演。他更笑言，這部是他罕有沒有武打戲份的電影。

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▲ 李連杰在《花木蘭》飾演皇帝。

李連杰苦練英文闖荷里活

現年56歲的李連杰，當年於小學畢業後便進入運動學校專心習武，1982年主演個人首部電影《少林寺》走紅，在1991年主演《黃飛鴻》令事業更上一層樓。

後來，為求事業進一步突破往荷里活發展，憑1998年上映電影《轟天炮4》（Lethal Weapon 4）打開國際市場。然而，當年的李連杰完全不懂英文，他曾接受訪問時憶述學習英文的過程。

▲ 過去李連杰亦曾在不少公開場合以英語演說。（instagram圖片）

李連杰曾自嘲當時約34歲的自己如嬰孩般，要用字卡學習26個英文字母，又因為「Understand」一詞而與老師發生了一件趣事。

他指著「Understand」（明白）一詞跟英文老師說：「I don’t understand.（我不明白。）」老師回應說：「It is understand.」來回了數遍終於明白這單字的意思。

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▲ 李連杰與利智所生的兩位女兒才貌雙全。（instagram圖片）

李連杰廁所背英文對白

李連杰記得準備試鏡前，拿到6頁英文對白劇本，於是即買錄音機再託朋友把英文對白錄下，他整日便聽著那段錄音不斷硬背，直到晚上也不停下。

他由於擔心吵到睡在身旁的太太，於是李連杰只好到廁所邊聽邊背。

之後，李連杰接演了多套荷里活的電影，並能夠用英語接受訪問甚至演說，可說下苦功的成果。他與利智的兩位女兒相信也受到爸爸的不少影響，今日於世界著名學府哈佛大學就讀。

至今李連杰已成為國際影星，他表示感恩過去的自己能有這樣艱辛的一段經歷：「我一直在提醒自己，人生中最大的敵人就是自己，我沒辦法跟周遭的環境和人去比較，我只和自己比，我每天要去超越自己。」