  • 26°C
香港時間 : 2020310日 (二) 13:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【黑寡婦】Marvel無懼疫情新片鐵定4月30日上畫　新反派模仿美國隊長鷹眼招式【有片】

娛樂 13:14 2020/03/10

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

施嘉麗祖安遜主演的《黑寡婦》電影完整預告曝光，反派「模仿大師」大展功架。

Marvel Studios在2020年度首齣大片《黑寡婦》（Black Widow）完整預告片剛出爐。預告片看到施嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）飾演的超級特工黑寡婦回到成長地方，為觀眾揭開其身世之謎，而最大驚喜是反派模仿大師（Taskmaster）登場，展現他複製出其他復仇者聯盟超級英雄的戰鬥技巧。

施嘉麗祖安遜監製兼主演、由澳洲女導演Cate Shortland執導的《黑寡婦》，是Marvel Studios 繼《Marvel隊長》後第2齣由女性角色擔正的超級英雄片。

《黑寡婦》重點是揭開這位在對付Thanos大戰中自我犠牲的超級特工Natasha Romanoff的身世之謎，時空背景是《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）的事件後。

Natasha與Yelena情如姊妹。

預告片大部分是24歲的英國女星Florence Pugh用俄羅斯口音英語講對白，也有不少動作場面，可見她演的特工Yelena戲份相當吃重。

片段中也可看到更多Natasha 跟Yelena、Red Guardian（David Harbour飾演）以及Melina Vostokoff（Rachel Weisz飾演）如同一家人般的互動。

Florence Pugh飾演曾在Red Room受訓的Yelena，角色吃重。

故事另一重點，是控制紅室（The Red Room）捉年輕女孩去洗腦，並接受各式特務訓練的大反派模仿大師。

Natasha自言在成為復仇者前，犯下了錯誤，還樹立了許多敵人。她選擇不再逃避，決心要制止模仿大師的惡行。

David Harbour飾演的Red Guardian及Rachel Weisz飾演的Melina Vostokoff ，在戲中如同Natasha的家人。

預告片中看到模仿大師和Natasha對決，還揭開他如何透過觀看其他超級英雄的戰鬥情況，從而複製各路超級英雄，如黑豹、鷹眼甚至美國隊長的戰鬥技巧。到底他在戲中還會模仿哪位超級英雄？

不得不提是，雖然新型冠狀病毒肺炎在全球大流行，不過Marvel Studios 並未有推遲《黑寡婦》的上映日期。它將於5月1日在美國上映，而香港的上映日期則是4月30日。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【花木蘭】李連杰30歲後才學英語　僅小學程度卻練成流利英語【有片】
今日 13:08
【花木蘭】李連杰30歲後才學英語　僅小學程度卻練成流利英語【有片】
施嘉麗蟬聯《福布斯》最吸金荷里活女星　Scarlett演《 黑寡婦》片酬1500萬美元
14:20 2019/09/05
施嘉麗蟬聯《福布斯》最吸金荷里活女星　Scarlett演《 黑寡婦》片酬1500萬美元
電影 疫情 施嘉麗祖安遜 Marvel 復仇者聯盟 新冠肺炎 武漢肺炎 演員 娛樂人物職業

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】