【口罩供應】莎莎再有口罩及除菌濕紙巾返貨　今日下午1時官網發售【內附連結】

▲ 莎莎再有一批口罩及除菌濕紙巾等防疫產品返貨。（圖片來源：莎莎Facebook）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，莎莎香港今日（10日）在Facebook專頁宣布，一批口罩及除菌濕紙巾等防疫產品返貨，下午一時正式於莎莎網發售，購買人士需先註冊成會員，所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。

【口罩工廠】Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售 20元一盒平均1元1個【附登記連結】

莎莎表示防疫產品及口罩將於今日下午一時正式於莎莎網發售！發售網站鏈結：https：//bit.ly/2wrLkUp

日本Fitty 絲柔成人口罩7個裝（16.5cm x 9cm）（共1800件，每人限購2件） 售價： HK$29.9/包

獨立包裝

立體3層式無紡布過濾

阻隔飛沫、花粉、塵埃、PM2.5等

Sa Sa抗疫心意包 A（共800套，每人限購1套） 售價： HK$142/套

韓國Atex KF94口罩 X 5片：KF94有效過濾94% 0.4um的微細粒子

義大利PRIMAGEL PLUS免沖消毒搓手液 50ml X 2件：免沖水，15秒快速除菌

韓國ALLGUARD抗菌消毒濕紙巾 10片X 2件：抗菌消毒，防敏舒緩。不含螢光增白劑、甲醛和色素

日本TOAMIT隨身空氣除菌器（1件） 售價： HK$49

ClO2（二氧化氯）有效阻斷空氣中的微粒子、細菌，以及各種流行性的病毒

每日使用，耐用期長達30日

大人小朋友都適用

韓國MASU環保口罩儲存袋（130MMX158MM） 售價： HK$45

內附黃色抽濕除臭劑，清除口罩異味及濕氣

不含鄰苯二甲酸鹽環保拉鍊袋，保護口罩免受外部污染

黃色抽濕除臭劑可重複使用

LIFE日本制桶裝除菌濕紙巾150枚 +補充裝150枚入 售價： HK$69.9

除菌濕紙巾

總計300枚大容量

【3月10日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩