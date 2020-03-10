【小兒濕疹】2個月大BB患嚴重濕疹爛面滲水　中醫教製抗濕疹藥液紓緩【免費下載抗濕疹電子書】

▲ 2個月大BB患嚴重濕疹爛面滲水，中醫教製抗濕疹藥液紓緩。

濕疹問題困擾不少人，包括嬰兒。有皮膚科醫生在網上分享了一張僅2個月大的嬰兒，因為嚴重濕疹而爛臉、滲水的照片，令人痛心。到底嬰兒濕疹該如何處理、如何分辨？

皮膚科醫生林小清在微博分享，一名僅2個月大的嬰兒因為患上濕疹，兩邊臉頰均有明顯液體滲出。從照片可見，嬰兒全臉都有淡黃色脂性液體，皮膚紅腫。

▲ 嬰兒患有嚴重濕疹。（微博圖片）

TOPick曾訪問註冊中醫師鍾啟福，他表示，小兒濕疹是嬰兒時期常見疾病之一，屬常見過敏性炎症性皮膚病。

小兒濕疹一般可分為乾燥型、脂溢型和滲出型。

乾燥型濕疹：

表現為紅色丘疹，皮膚乾燥脫屑，可伴皮膚紅腫。

脂溢型濕疹：

表現為皮膚潮紅，小斑丘疹上滲出淡黃色脂性液體覆蓋在皮疹上，以後結成較厚的黃色痂皮，不易除去，以頭頂及眉際、鼻旁、耳後多見。

滲出型濕疹：

多見於較胖的嬰兒，紅色皮疹間有水瘡和紅斑，很癢，抓後有黃色或透明液體滲出或出血，皮疹可向軀幹、四肢以及全身蔓延，並容易繼發皮膚感染。

改善濕疹方法

馬齒莧洗劑（外用）

成分：馬齒莧、土茯苓各2両，金銀花、地膚子各1両

煮法：以上藥材加水煎煮45 分鐘

用法：將以上藥液待涼後外洗患處，每天1至2次，外洗後再塗上天然潤膚膏

功效：清熱解毒，滲濕止癢

應用：適用寶寶濕疹發作期，症見紅疹痕癢，甚或滲水

註：如果不清楚用法，最好請教註冊中醫師

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另外，家長應避免嬰兒接觸致敏原。日常飲食中的牛奶、雞蛋等較難消化，而蝦、蟹、牛、羊等食物中的異體蛋白、食品中的添加劑、防腐劑、人造色素都可以是濕疹的致敏原。

家長應要勤換嬰兒尿布。如尿布區域或肛門周邊等處發生濕疹時，需與尿布皮炎及真菌感染相鑑別。前者位於尿布區域會陰、股內側，境界清楚的瀰漫性紅斑或少許丘皰疹。只要勤換尿布，保持尿布區域清潔即可治癒。

而真菌感染則為淡紅色斑片及扁平小丘疹，境界清楚，邊緣可有少量鱗屑。

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責任編輯：羅嘉欣