【絕世好Boss】疫情下公司搬至較差辦公室　好老闆將慳下租金齊齊加人工

▲ 公司搬至環境較差的辦公室後，好老闆將成功慳下的租金齊齊加人工。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情尚未平息，本港經濟受到影響，不少小商戶及公司結業，或出現裁員情況。有小員工表示，公司搬到了環境不如以往的辦公室後，老闆卻將節省下來的租金加人工給員工，讓該員工直言：「呢個老闆跟得過！」

成功慳租金 好老闆齊齊加人工

有一名小員工向Facebook專頁「奴工處」投稿，表示最近公司搬了去一個環境比以前差的辦公室，老闆批准他們需要開會時才上班，更說因為租金少了，將慳了的租金加落員工的薪金之中，齊齊加人工。令樓主直呼：

嗚！我願意一世做我老闆嘅員工！

帖文上載近3小時已吸引逾500人讚好，不少人該老闆是「好難搵嘅好老闆」、「還富於民」，笑言樓主前世一定拯救了地球，才能遇到好老闆，叫他好好珍惜，亦有不人搞笑留言問該公司還請不請人。

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好公司做足防疫措施

早前亦有其他小員工投稿，指由於疫情影響，公司採取home office制度。有一個麻煩客人想到他們公司開會，上司解釋為大家健康，網上會議會好一點。怎料客人致電老闆投訴員工偷懶，老闆霸氣回應：「一係網上開，一係唔好開」，令該員工表示：「呢個老世我願意服佢」。

另外亦有公司由疫情初情已安排員工可在接待處領取口罩，之後更變成每個員工每日派一個口罩。全公司亦安裝酒精搓手液機及廁板消毒液，又送2.8公升漂白水，完全沒有炒人，亦沒有逼人放無薪假，令樓主覺得自己沒有揀錯公司。

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責任編輯：王俊賢