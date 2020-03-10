【同心抗疫】方力申親送口罩食物予獨居長者　善心小方勸九旬婆婆戒煙

▲ 方力申聯同「點滴是生命」一班義工，為獨居長者送上口罩及食物。（取自方力申微博）

小方方力申繼2月尾40歲生日當天，四出做善事向基層派發口罩之後，愛心爆棚的小方前日又再聯同「點滴是生命」一班義工，為獨居長者送上口罩及食物，活動期間，小方更遇上一位93歲的善心老婆婆，令他非常感動。

▲ 活動當日，小方遇到這位93歲高齡的黃婆婆。（取自方力申微博）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市民對防疫用品需求仍然殷切，不少藝人都出動做義工派發物資，愛心爆棚的方力申前日就和「點滴是生命」一班義工，上門為為獨居長者送上口罩及食物。

小方在微博表示，知道很多獨居長者家裏只有幾個團體送贈的口罩，有些沒有口罩的就更加不敢下樓，甚至有老人家跟小方說口罩已經連續帶了一星期，所以他認為派發口罩給獨居長者是刻不容緩。

▲ 身為禁煙大使的方力申勸黃婆婆減少吸煙。（取自方力申微博）

活動當日，小方遇到一個93歲高齡的黃婆婆，如此年紀仍然有真頭髮及真牙齒叫他羨慕不已，他更笑說黃婆婆依然健步如飛，行動比他爸爸還要快。

當小方問黃婆婆是否夠口罩使用，婆婆卻說如果別人有需要，她願意捐給別人，婆婆的善心令小方非常感動。

▲ 方力申聯同「點滴是生命」一班義工，為獨居長者送上口罩及食物。（取自方力申微博）

但最有趣的是，當小方正打算離開大廈，再次路過黃婆婆家門的時候，竟然見到婆婆在吸煙，身為禁煙大使的小方便立即衝前勸阻婆婆，並表明自己是禁煙大使，知道吸煙會有肺癌，婆婆竟然回答︰「係咩？我唔知喎！」叫小方好氣又好笑。

他於是真誠地跟婆婆說：「婆婆，我係禁煙大使，信我，食少啲，身體會再好啲。」婆婆點點頭稱好。最後，小方再祝她身體健康。

撰文︰TOPick 柴犬出動