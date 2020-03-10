【慘不忍睹】求歡被拒暴打女友致毀容　醫生辯稱酒後失憶企圖脫罪被判罪成

▲ 求歡被拒暴打女友致毀容，醫生辯稱酒後失憶企圖脫罪被判罪成。

新加坡一名醫生早前向女友求歡被拒後，竟暴打女友致毀容，該名醫生事後竟辯稱酒後失憶企圖脫罪，惟該名醫生能完成開車和要求行房等複雜舉動，酒精含量也未超標，法官指其明顯有意犯案，昨（9日）判其罪名成立。

綜合新加坡媒體報道，35歲代班家庭醫生張順傑（譯音），被指在2017年8月27日凌晨，在家中暴打27歲女友林恩慧（譯音），導致她的尾指和臉部多處骨折。兩人事後分手，張順傑也被控上法庭，面對5項罪名，但他不承認蓄意重傷他人及非法禁錮他人的罪名，案件因此針對該兩項罪名展開審訊，其餘三項暫時擱下，經審訊後，法官判其罪成。

案情指，2017年8月26日晚，林恩慧和張順傑先後去了KTV和兩家夜店喝酒，凌晨2時才一起返回被告家。被告的父親幫他們開門，兩人走進被告房間。據受害人證詞，被告入房後要和她發生性關係遭拒，被告再次嘗試又遭拒，一怒之下暴打受害人。不僅打她的臉，還掐其頸，按著她的頭撞牆辱罵她。

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直到大約兩個小時後，被告父親聽見哭聲和叫喊聲，獲悉兩人打架，於是報警。警方到場後，發現受害人坐在房間角落，臉部浮腫，血流滿面，因此拘捕被告。受害人隨即被送院治療，她臉部多處骨折，包括鼻骨，以及尾指骨折，腦部血腫，留醫20天。警方將被告的血液送去化驗，結果顯示，他每100毫升血液含115毫克乙醇。

被告早前辯稱，他當時飲到爛醉，連怎麼打人都記不清，不知自己為何會動手打人。

受害人供證時透露，被告曾對她說：「你以為你很美？你不美好嗎！」，接著猛打她的臉部，受害人為此認為被告專打她的臉，有意導致她毀容。

法官昨下判時指出，綜合兩名專家供詞，一般人的酒精含量超過250毫克才會酒後失憶，超過300毫克則是昏迷不醒。法官表示，被告當時的血液酒精含量僅在165毫克至225毫克之間，明顯未達到酒後失憶的標準，加上被告經常酗酒，酒精耐受性會更高，大可正常活動。

另專家也指出，被告在案發時卻能如常開車回家，且還能記得部分細節，包括開車、回家鎖門要求與受害人發生關係、被捕和被關押在警局，顯然無醉到失憶。因而認為他的酒後失憶說法不成立。

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法官認為，受害人的供詞較為可信，反觀被告的供詞前後不一，多次給不同的供詞。法官同意受害人當時完全沒有做錯任何事，被告是在沒有理由的情況下攻擊她，因而判被告罪成，案件4月17日下判。被告有意對擱置的3項控狀認罪，並表示將會賠償受害人近一萬新加坡幣（約5.6萬港元）醫藥費。

責任編輯：王俊賢