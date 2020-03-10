【新冠肺炎】意大利近1萬宗確診封鎖全國　女子倒斃家中家人伴屍24小時求救：感覺被拋棄了

▲ 意大利近1萬宗確診封鎖全國，女子倒斃家中，家人伴屍24小時求救。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在意大利迅速蔓延，確診個案突破9000宗，當地政府宣佈全國封城。近日一名男子在網上求救，指自己的姐姐疑感染新冠肺炎在家中死亡，家人伴屍24小時仍無相關部門上門處理屍體，直言：「感覺被拋棄了」。

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這名來自拿坡里（Napoli）的男子Luca Franzese日前在Facebook拍片求救，指他的47歲姐姐於本月7日晚上感到身體不適，並出現新冠肺炎的症狀，救護人員到場後為她搶救，惟最後仍不治身亡。家人要求檢測死者是否患新冠肺炎，但對方表示沒有相關設備，又不允許家人搬動遺體。其後，再有醫護人員上門為死者採樣，以進行病毒檢測。

Luca多次嘗試聯絡有關部門處理屍體，但僅獲回覆要求他們留在家中，不要外出，亦沒有派人員上門處理。他又表示，包括姐姐在內，家中總共有7個人居住。另外，從片中可見，他姐姐的屍體躺在床上。

我們已經和死掉的姐姐關在家中24小時，我們一直在等待新冠病毒檢測結果，但沒有人告訴我們任何消息，感覺我們被拋棄了。

據悉，死者生前患有癲癇並接受治療，沒有其他疾病。表示，曾對姐姐進行人工呼吸，擔心可能會受感染。據他發佈的最新影片，他的姐姐病毒檢測為陽性。

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意大利封鎖全國

意大利確診個案逼近一萬宗，死亡人數逾450人，成為全歐洲疫情最嚴重的國家。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）9日宣佈，將封城令擴大至全國，並禁止禁止公眾集結，措施於當地時間10日（周二）起生效。

當局周日已宣佈關閉全國學校、健身房、博物館和夜總會等場所。期間全國不允許有夜生活，所有體育賽事亦會暫停至下月3日。

市民除了工作、健康或其他指定原因外，不可以離開居住地區。因工作需要和家庭原因必須旅行的人士才能獲得特殊旅行許可證，而乘搭飛機時，登機和抵達都必須證明自己出行的理由。另外，當地火車站均設有溫度檢測關卡，所有港口都禁止遊輪停靠。

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責任編輯：羅嘉欣