【柴犬被虐】本港賣狗Cafe涉虐狗多隻柴犬困細籠　多名前員工爆料︰腹瀉狗與糞便同眠同食

▲ 有賣柴犬的狗cafe涉虐待犬隻，多位前員工向香港動物報爆料。

本港有賣柴犬的狗cafe涉嫌虐待動物，cafe前員工向《香港動物報》報料，在相片中見多隻柴犬生活環境惡劣，困在細籠，而且籠疊籠，而有關cafe亦發聲明回應。最新消息是再有相關cafe的前員工向香港動物報再爆料，提供更多照片，以及指控狗隻經常腹瀉，而且與糞便一起食和睡。有關報道原文如下︰

寵物cafe賣狗困細籠

有讀者向香港動物報提供多張旺角「柴犬專門店」及「豆+柴cafe」（Mame & Shiba Cafe）的內部相片，顯示這間販賣狗隻的店舖將十多隻狗狗分別困在細籠中，這些狗籠還放在店內狹小房間內，出現籠疊籠的惡劣環境。

報料者向《香港動物報》形容：「每晚收鋪因大籠不夠，而把大狗放在1.5英尺籠內，甚至狗在籠內根本坐不直。」該店在其facebook專頁發聲明指，狗狗平時生活在400多呎空間，只有消毒清潔及餵食時的短暫時間才放籠內。多名網民要求該公司公開閉路電視作證明。

▲ 柴犬被困在只有1尺半的細籠，狹窄致動彈不得。（圖片︰香港動物報提供）

「Mame & Shiba Cafe」與柴犬專門店是繁殖者Hero Chan所成立，以柴犬招攬生意及賣狗。有報料者對香港動物報表示，該店內有一間小房，是讓不放在玻璃櫃的狗居住，環境猶如後巷，狗狗都被困在狹小的籠中。他呼籲：「大家不要光顧這寵物店及豆柴cafe，狗狗不是用來賺錢的。」

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發聲明指狹小環境是休息室

Mame & Shiba Cafe則在其facebook專頁發聲明，指那些是狗狗在休息室的照片，並指狗狗平時是生活在400多呎空間，只有消毒清潔及餵食的短暫時間在籠子入面，「公司設有CCTV已經找出有心人，懷疑有前員工被炒，所以惡意抹黑公司。本公司將會對該名員工作出法律行動！」

▲ 有關cafe負責人指出相關環境是柴犬的「休息室」。（圖片︰香港動物報提供）

多名網民則留言要求公司公開閉路電視片段，讓大家了解狗狗有多長時間困在籠中。

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跟進報道︰再有2名前員工報料

旺角「柴犬專門店」及「豆+柴cafe」(Mame & Shiba Cafe)被指控將狗狗困窄籠，再有兩名該店前員工向《香港動物報》報料，指「豆+柴cafe」的狗狗要在窄籠中過夜，有狗狗出現腹瀉，但食和睡都要在籠中和糞便一起，店員只會在開店時用水抹走屎便算，更發生過狗狗吃回自己糞便的情況。有前員工更表示目擊過店長打狗，及將一些不聽話的狗狗長期困籠。

▲ 再有cafe前員工向「香港動物報」提供更多照片及報料指控cafe虐狗。（圖片︰香港動物報提供）

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腹瀉犬困籠與糞便一起

曾在銅羅灣店前員工A對《香港動物報》提供相片，指在該店工作時見過有幾隻狗狗經常腹瀉，但沒有人理會，「朝早返來見他們全身都是屎，就只是拿水抹下就算。他們每日都跟屎一齊睡一齊食飯。」狗狗間中會放出來，但晚上過夜都是困籠，而且那些籠會籠疊籠放置在一個十分狹窄的房間內。

▲ 前員工指出有多隻店內柴犬經常腹瀉，與糞便同食同睡，生活環境惡劣。（圖片︰香港動物報提供）

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有狗整天都不會放出來

前員工A說：「有些特別曳的會長期放入籠。狗狗放出來的時間都不同，有時一隻狗整天都不會放出來。」去年12月24日有網民在「柴犬香港俱樂部」facebook群組上載影片，片段中已關門的銅鑼灣「豆+柴cafe」內有狗狗慘叫聲，前員工A指曾目擊女店長打狗，「當狗狗玩得癲時，女店長會很緊張地打幾下然後好大聲鬧他們。」

另一名前員工B則指，狗狗平日都在籠中過夜，並非如該店所說只有消毒才放籠，只有鎮店的狗狗才會放在門口位較大的位置。他又說間房環境惡劣及很臭，「所以有客的時候不可以打開門。」他又形容，曾見過狗狗吃回自己的排泄物。

原文刊於《香港動物報》，TOPick獲授權轉載。