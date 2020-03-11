【Hermes唇膏】愛馬仕新推24色入門唇膏每支$575　YouTuber開箱實試Hermes唇膏顏色

▲ YouTuber在Hermes唇膏開賣第一天便購買了10支唇膏。

愛馬仕（Hermes）往往給人一種高貴而且遙不可及的感覺。可是，Hermes近日進軍美妝界，推出唇膏系列，香港售價每支HK$575，比起幾萬元一個手袋，簡直是Hermes粉的福音！台灣的YouTuber在開售當天成功搶購了10支Rogue Hermes唇膏，為大家開箱示範。

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YouTuber唐葳weiwei於3月4日開售當天在台灣的Hermes專門店排隊購買新推出的24色Rogue Hermes唇膏系列，她逐一開箱看看它們的顏色、質感和用後感。

Rogue Hermes的唇色以Hermes旗下900種皮革和75,000種絲綢顏色為靈感，合共推出10種啞光和14種緞光效果可供選擇的唇膏和唇線筆，搽上後帶有檀香和山金車的香味，他們也額外推出了潤唇膏、星光唇膏和限定色。

▲ Rogue Hermes唇膏系列共有24色（圖片來源：Hermes）

紙袋改為漸變紅色

▲ 紙袋的下半部分呈現漸變紅色。（截圖來源：唐葳weiwei YouTube）

唐葳展示專屬彩妝的紙袋跟過往的經典愛馬仕橙色有分別，專屬彩妝的紙袋的下半部分呈現漸變紅色。唇膏先用白色盒子裝著，再用經典愛馬仕橙色盒子裝著，推開橙色盒子，內有一個塵袋，猶如手袋包裝。折開塵袋，便是Rogue Hermes唇膏了。

▲ 包裝十分講究。（截圖來源：唐葳weiwei YouTube）

唐葳選了5個唇色試在嘴上，評價如下：

潤唇膏 NT$2250（約HK$584）

唐葳指潤唇膏跟星光唇膏售價一樣，她認為唇膏的專屬檀香味道是淡淡的，聞起來比較舒服，質地不會很油，塗上去非常順滑，值得入手。

27號霧面限量色粉橙色 rose inoui NT$2450（約HK$636）

▲ #27 rose inoui（截圖來源：唐葳weiwei YouTube）

唐葳直言自己較害怕這種太粉色例如芭比粉紅的顏色，因為她的皮膚偏黃，這顏色會令她的皮膚更顯黃。塗上唇膏後，她驚喜發現這唇色顯得膚色不錯。

11號霧面豆沙紅色 beige natural

▲ #11 beige natural（截圖來源：唐葳weiwei YouTube）

唐葳表示很多歐美品牌的彩妝的唇色對比較大，有些女生較難駕馭。但她塗上唇膏後，發現這唇膏比較適合喜歡自然妝惑的女生。

33號緞面經典愛馬仕橙色 orange boite

▲ #33 orange boite（截圖來源：唐葳weiwei YouTube）

唐葳十分喜歡這隻經典款式，表示塗上唇膏後可以令氣息更好。由於它是緞面，所以補濕的程度十分好，也很順滑。

18號緞面煙霧玫瑰色 rose encens

▲ #18 rose encens（截圖來源：唐葳weiwei YouTube）

唐葳指這屬於安全唇色，適合上班族或學生使用，能提亮皮膚，令氣色更好。

75號緞面經典正紅色 rouge amazone

▲ #75 rouge amazone（截圖來源：唐葳weiwei YouTube）

唐葳分享很多品牌都會出正紅色唇膏，可是這隻顏色一般較難駕馭和畫。她發現這75號唇膏算是好畫的唇膏，質地順滑，也沒有正紅色般的死紅。

▲ 唐葳把10隻唇色試在手上。（截圖來源：唐葳weiwei YouTube）

除了潤唇膏外，唐葳把9隻唇色試在手上，由左至右排列分別是27號霧面限量色粉橙色（rose inoui）、33號緞面經典愛馬仕橙色（Orange Boite）、11號號霧面豆沙紅色（beige natural）、18號緞面煙霧玫瑰色（rose encens）、75號緞面經典正紅色（rouge amazone）、46號（rough exotique）、70號桃色（rose indien）、21號緞面（rose epice）、85號酒紅色（rough H）。

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責任編輯：王芷瑩