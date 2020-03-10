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【停課不停學】每日教兒子做功課壓力爆煲起爭執　媽媽激動尋死︰我真的太累了

親子 13:53 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

上海一名媽媽因每日教兒子做功課壓力爆煲，與兒子起爭執後跳河自殺。

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響下，多個國家及地區停課，大大增加家長在家教學的壓力。上海一位媽媽因每天輔導兒子功課壓力爆煲，激動之下竟企圖跳河自殺，及時被消防員救起，但該媽媽一度拒絕被救，向消防員哭訴︰「我真的太累了…」

據內地《看看新聞》報道，在疫情下全國學生都需留在家中網上學習，加重了父母在家監督學業的壓力。上海一名姓劉的媽媽日前在家教兒子做功課時，與兒子爆發激烈爭執，媽媽一氣之下奪門而出跳河自殺。

當地消防接報後，立刻趕到河邊營救，但當時媽媽仍氣上心頭，拒絕消防員救援，並向消防員哭訴︰

不要救我，我真的太累了……（兒子）他就想我去死……

媽媽因教兒子做功課壓力爆煲跳河自殺，幸獲消防員及時救出。（影片截圖）

厚外套助漂浮水面救一命

消防員一邊為她繫上繩子，一邊勸解她即使生活有多困難，都不要輕生，「阿姨，大家都很累，別想不開。」旁邊路人也加入勸告︰「不要這麼傻，你有小孩的。」最後消防員成功將她拉回岸邊。

從消防提供的執法記錄畫面顯示，該名媽媽跳河後，幸好身穿的厚外套減慢了下沉速度，助她漂浮於水面，救回媽媽一命。

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責任編輯︰林綺玲

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