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【新冠肺炎】陳肇始：已向部分疫情嚴重國家發旅遊警示　會留意需否再調整

社會 12:25 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎持續擴散，有立法會議員形容現時全球疫情嚴峻，本港機場單靠旅客填寫健康申報表，是「無掩雞籠」，要求政府考慮全面封關。食衞局局長陳肇始稱，近日留意到本港航班已大幅減少，政府亦已對部分疫情嚴重的國家發出旅遊警示，將留意是否需要再調整。

【新冠肺炎】全球105個國家或地區受感染　林鄭月娥：將進一步擴大入境限制措施

立法會今日召開衞生事務委員會特別會議，討論新型冠狀病毒疫情的影響及本港應對政。民主黨立法會議員黃碧雲表示，全球疫情嚴峻，但本港機場單靠旅客填寫健康申報表，仍然開放讓旅客入境在社區遊走，形容是「無掩雞籠」，要求政府考慮全面封關，及每日更新家居檢疫名單。

食衞局局長陳肇始表示，香港採取圍堵政策，自1月下旬已實施入境管制措施，將旅客人流減低，又將部分關口封閉，強調政府不只單靠旅客作健康申報；又稱近日留意到本港航班已大幅減少，政府亦已對部分疫情嚴重的國家發出旅遊警示，將留意是否需要再調整。

衞生署署長陳漢儀則稱，署方每日需要處理很多接受家居檢疫的個案，有時單日數字逾2000宗，要將資料上傳至政府關網頁需要一定時間，未必做到即日公布，強調政府會盡量適時提供，希望之後可以做得更好。

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責任編輯：陳正怡

立法會 陳肇始 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

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