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謝霆鋒夥《綠簿旅友》奧斯卡男星首合作　推動Zegna西裝環保信息

娛樂 12:27 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

謝霆鋒為品牌Ermenegildo Zegna拍廣告。（圖片：EEG）

謝霆鋒近日推出全新廣東作品《善良》，馬不停蹄的霆鋒隨即跟曾演出《綠簿旅友》（Green Book）及兩奪奧斯卡金像獎的Mahershala Ali合作，為百年品牌Ermenegildo Zegna代言及拍攝新一季宣傳短片，詮釋「何謂當代男士」。

品牌Ermenegildo Zegna以剪裁聞名、用料講究，亦全力推動環保訊息，廣告中霆鋒及Mahershala Ali分別深入探討當代男士的多元之道及責任的重要意義，推動環保訊息。

霆鋒演繹西服魅力。（圖片：EEG）

在以「自我覺醒」及「平衡內心」為題材的廣告片中，霆鋒表達關鍵在於自我審視。

他稱：「我們是否迷失在忙碌的生活中，忽略了身邊重要的事情？該如何做得更好？你會發現是時候靜下心來審視自我，你會明白，對自然、對環境我們需要去做甚麼。」

與代言的品牌本著保護環境的社會責任提出「時尚可持續」、採用再利用或改造的方式，將現有材料轉變為新的織物面料的環保概念不謀而合。

奧斯卡最佳男配角Mahershala Ali。（圖片：EEG）

霆鋒更用跳舞比喻自己的生活：「邁出的每一步、每個動作，平衡地將我帶向下一步，生活就應該尋找這樣的平衡，這既是我與外界的平衡，也是我與內心的平衡。」

而Mahershala Ali則拍攝「信念」及「直面責任」短片，他在「責任」一片中表示責任是自己掌握，「人生有許多責任，重要的是你選擇如何面對，而選擇就在你的手中。

撰文 : TOPick柴犬出動

歌手 謝霆鋒 奧斯卡 品牌 廣告

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