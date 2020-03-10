【好人好事】爸爸暈倒大埔男童獨自上白車　遇好心人代付急症室費

▲ 一名大埔網民昨日分享一件窩心好事。

人間有愛，一名大埔網民昨日分享一件窩心好事。她指自己的爸爸突然暈倒，當時身邊只有年幼弟弟，陪著爸爸上救護車。正當弟弟不知所措時，有好心人為她的爸爸代付200元作急症室費用。事後網民相當感激對方的義舉，於是在網上公開事件想找回好心人還錢，引來網民一致好評。

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據Facebook群組「Tai Po大埔」，一名女網民昨晚發帖指，她的爸爸剛剛因為過勞，在大埔中心廣福附近天橋暈倒，當時爸爸身邊只有年幼的弟弟在旁，不知所措。

▲ 女網民發帖找好心人，欲歸還200元給對方。（圖片來源：Facebook群組「Tai Po大埔」）

弟弟獨自伴隨爸爸上救護車，有好心人見到只有一個男童陪著爸爸，於是為她的弟弟代付了200元急症室費用。女網民事後交代，爸爸已檢查安全出院，只是因為太疲倦而體力不支。她於是發帖致謝，表示十分感激，同時希望能找回有心人還錢：

希望有心人可以睇到個post聯絡我，可以比翻（返）啲錢你哋同埋道謝。

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事件引來網上議論紛紛，有網民盛讚是好人好事，又祝願發帖者的爸爸身體健康：「大埔好人好事」、「好人好事，爸爸要多休息，好好保重身體」、「希望你爸爸好好休息，唔好再暈喇」、「最緊要世伯人無事，大埔人係幾傻幾有愛架」、「大埔有愛，好人一生幸福」、「好人處處有，大埔特別多。」

有網民就留言建議，如果找不回有心人，可以把錢捐去有意義的地方：「如果搵唔到恩人，就用呢$200幫其他有需要既人，讓愛傳播開去」、「最緊要同返細佬講，大個都要好似呢位好心人咁好先得」發帖女網民隨後稱，她的弟弟表示如找不到有心人，就將這200元捐出去。而她亦回覆，感謝各位網民對她爸爸的祝福。

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責任編輯：王俊賢