【不斷更新】日韓台灣泰國意美澳馬來西亞　港人外遊入境限制措施

▲ 港人在外遊時應注意各地的入境隔離措施。

新冠肺炎疫情持續，全球105多個國家及地區均有確診個案，致逐步開始作出封關措施，影響港人外遊。泰國政府昨日（9日）公布將對港澳旅客實施入境需隔離14天的措施；行政長官林鄭月娥今早（10日）表示，港府將就最新情況作出風險評估，並爭取日內公布須受進一步檢疫限制的地區，市民外遊後返港時需留意本港最新的入境措施！

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TOPick綜合多個港人外遊熱點的入境的最新措施，包括泰國、日本、台灣、南韓、美國、澳洲、馬來西亞及意大利，有關資訊直至3月10日早上9時：

1. 泰國：港澳旅客需進行14天隔離



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2. 日本：港澳暫停免簽

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3. 台灣：持特區護照不得入境



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4. 南韓：需填健康申報表及體溫檢測

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5. 馬來西亞：限制自湖北省武漢市或湖北省附近城市旅客入境



馬來西亞政府於1月27日發布一個臨時禁令指，由1月29日起，限制來自中國湖北省武漢市或湖北省附近城市的旅客入境，以遏制由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情在國內擴散。



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6. 澳洲：港澳台旅客曾到訪中國大陸需隔離14日

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於2月1日宣布拒絕所有來自中國內地的旅客入境，從中國內地前往澳洲的澳洲公民和居民等則要接受隔離14日。澳洲公民、永久居民和直系親屬獲豁免，但需自我隔離。措施不適用於來自香港、澳門或台灣的旅客，除非他們也曾到訪或過境中國大陸。



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7. 美國：過去14日曾往內地、伊朗旅客不得入境

美國政府於2月29日宣布，過去14日內到過伊朗的外國人禁止進入美國。1月底，所有從湖北返美的美國公民須被強制隔離14天，而過去14天曾前往中國的外籍旅客則禁止入境。



8. 意大利：禁直飛中港台

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由於疫情持續，不排除各國會有更多的新安排，市民如需前往外地旅遊，緊記留意當局最新安排！

香港入境處提醒旅客：

出發前要購買適當的旅遊保險、查詢目的地的外遊警示級別及有關資訊

了解當地的風土人情、天氣、治安情況、法律法規及流行病疫情等

如旅客已於當地旅遊途中，要留意個人安全及當地情況

避開人多擠迫的地方

如遇上突發事故，可聯絡入境事務處協助在外香港居民小組，其24小時求助熱線為(852)1868

向中國駐當地的使領館或香港特區政府駐內地辦事處尋求協助

【新冠肺炎】袁國勇憂本港現另一波輸入個案 建議從疫區返港應隔離14天

衞生防護中心提醒旅客外遊預防措施：

切勿前往出現2019冠狀病毒病病毒廣泛社區傳播的內地湖北省；

如非必要不要前往內地其他省市、伊朗、意大利（艾米利亞—羅馬涅、倫巴第及威尼托地區）和韓國；

前往出現2019冠狀病毒病病毒社區傳播的國家／地區包括法國、德國、日本、新加坡及意大利其他地區等，應避免與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸。

如果不可避免與他們接觸，應戴上外科口罩，並繼續佩戴直至回港後14天；

避免到訪醫院。如有必要到訪醫院，應佩戴外科口罩及時刻注重個人和手部衞生；

避免接觸動物（包括野味）、禽鳥或其糞便；

避免到濕貨街市、活家禽市場或農場；

避免近距離接觸患者，特別是有急性呼吸道感染症狀的患者；

切勿進食野味及切勿光顧有提供野味的食肆；

注意食物安全和衞生，避免進食或飲用生或未熟透的動物產品，包括奶類、蛋類和肉類，或食用可能被動物分泌物、排泄物（例如尿液）或產品污染的食物，除非已經煮熟、洗淨或妥為去皮；

身處外地時，如身體不適，特別是有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診

從外地回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，主動告訴醫生最近曾到訪的地方及有否接觸動物；並佩戴外科口罩，以防傳染他人。

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記者：郭詩詩