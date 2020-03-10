【經典重溫】陳茵媺穿內衣性感演《法證先鋒III》　靚媽Aimee靠3招保持好身材【有片】

▲ 陳茵媺當年在《法證先鋒III》中有性感演出。

TVB《法證先鋒IV》現正熱播，不少劇迷也把今輯與過去的《法證先鋒IV》比較。當中，因為「中環碼頭小丑命案」，令到《法證先鋒III》與《法證先鋒IV》有關連。

當年《法證先鋒III》女主角陳茵媺（Aimee）自與陳豪結婚後，逐步減少幕前工作，現在更是主力照顧家庭及3名子女。日前，陳茵媺的二仔Nathan 5歲生日，廿四孝媽媽Aimee親手焗製一個高3層的蜘蛛俠主題生日蛋糕。

原來因為Nathan想要個有朱古力和棉花糖的蜘蛛俠蛋糕，於是她親手製作，圓囝囝小心願，非常有心思，Nathan收到後亦流露滿意的笑容。

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▲ 陳茵媺為子整蛋糕。（Instagram圖片）

《法證先鋒III》性感演出

陳茵媺專心照顧家庭，已鮮少亮相幕前。2006年，她經《香港小姐競選》入行，在近9年的演戲生涯中，演出過不少令觀眾留下印象的角色。

當中，陳茵媺在《法證先鋒III》的蔣卓君Angel一角，曾有一幕性感內衣演出，令觀眾印象非常深刻。

▲ （《法證先鋒III》截圖）

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該幕講述，Angel的外衣不慎弄濕，於是她便走到洗手間清潔，並脫剩內衣，身材非常吸睛。豈料，原來她誤進男廁，Ken（蕭正楠飾）走進來上廁所時便看到此幕，令二人陷入尷尬僵局。

陳茵媺的性感演出，引起劇迷留意。她曾指當時拍攝時在場人士都非常禮貌，只有導演及攝影師在場，而蕭正楠亦只有在出場時才進入現場，把最大的私隱空間都留給她。

除這幕經典性感演出，《法證先鋒III》內陳茵媺與蕭正楠演一對歡喜冤家，後成情侶。不過在二人熱戀時，Angel卻因查案而意外死亡，Ken的深情亦打動不少觀眾。

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瘦身有道

陳茵媺現年38歲，身材姣好，即使生了3名子女亦如是，身材絕對零走樣，以Aimee如此保養得宜，有條件隨時復出做花旦。

她曾在不同訪問中透露3大Keep Fit心得：

1. 素食

2. 瑜伽，幫助塑身，改善身形，也可放鬆照顧小朋友的情緒。

3. 親自照顧小孩，做媽媽要24小時全天候工作，全副心機及精神都放在孩子們身上，就如體力勞動，自然可瘦下來。

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