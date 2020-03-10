【本土口罩】港產口罩「本土好罩」1點開售　2萬個籌不足1分鐘派完

▲ 港產品牌「本土好罩」1時開售，2萬個籌不足1分鐘派完。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市民仍然要四圍撲口罩。港產品牌「masHker本土好罩」今日（10日）1點開始經網絡派發2萬張籌，每人限購4盒。開始登記不足一分鐘，已經出現「對不起，籌號已派發完畢，你並沒有成功登記，多謝參與」頁面，搶購程度非常誇張！

2萬個籌號不足1分鐘派完

「本土好罩」1點開始派發2萬張網上籌，TOPick記者1點正嘗試登入，雖然能夠成功輸入電郵，也出現「請耐心等待派籌結果」的頁面，但下一秒就出現「對不起，籌號已派發完畢，你並沒有成功登記，多謝參與」頁面！整個登記過程不足一分鐘，2萬個籌號已經派完。頁面在13:04已顯示「活動已完結」。

不少網民在本土好罩的Facebook留言表示失敗，甚至「入都入唔到」，有網民表示一早已經打定電郵，直接複製到頁面，仍未能成功取得籌號。但亦有少量市民留言成功，由他們的截圖可見，他們於13:00已經完成登記。

兩盒口罩售價$248

翻看「本土好罩」Facebook上載的示範影片，登入登記頁面後，首先要輸入電郵領取籌碼。成功登記之電郵中有專屬的購買連結及購買碼，該購買碼只能使用一次，可於當天23:59前到購買連結結帳。

口罩預計於今年4月初正式投產，出貨日期定於4月底，每盒有51片。兩盒口罩售價為$248，進入購買連結後可選「買2盒捐1盒」或「買4盒捐1盒」，此時不要更改貨品數量 ，維持數量為「1」。本土好罩會額外捐出1盒或2盒口罩予指定病友組織，也可以選擇捐出額外資助以及成為義工。

「本土好罩」接受Credit Card (Visa, Master)丶FPS轉數快快、PayMe、Apple Pay 及 Google Pay，選擇付款方式，輸入購買碼完成交易。成功購買者可選擇到葵興工廠總部領取或順豐到付。

是次所生產的口罩符合歐盟EN14683 Type II醫用口罩標準，細菌過濾率 (BFE) >99%，有效阻擋細菌穿透，壓差<29.4Pa/cm2，透氣度高，呼吸暢順不悶熱，內外層舒適布料，經抗菌處理。三層構造如下：

外層: 聚丙烯（PP）不織布，具防潑水功能

中層: 融噴（Melt Blown）不織布，有效過濾細菌

內層: 聚丙烯（PP）不織布，舒適柔軟，不會有過敏反應

Mask Factory口罩工廠將於3月11日（周三）下午5點開售，立即點擊【購買詳情】

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責任編輯：羅嘉欣