【法證先鋒IV】湯洛雯代黃心穎演徐意受讚　萬梓良曾推演《大時代》成就秋官丁蟹

▲ 執二攤角色也可成為觀眾心目中的經典角色。

TVB劇《法證先鋒IV》現正熱播，劇中的徐意一角，眾所周知本來屬意由黃心穎飾演，不過黃心穎因「安心事件」形象受損，換成湯洛雯重拍該角色的戲份。

此外，《法證先鋒IV》牙科醫生Louis一角，原屬意由曾偉權飾演，讓他延續與陳煒在《宮心計2深宮計》的一段情。可是，曾偉權因病辭演，最終未能與煒哥再續前緣，該角色最終由鄭子誠飾演。

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▲ 黃心穎曾以《法證》造型跟黃浩然合照。（取自IG）

除《法證先鋒IV》外，過去TVB劇都有最終演出者，與原先選角有出入的情況。以下5套劇集，最終演出者都在劇中有所發揮，甚至由此事業更上一層樓。

1.《大時代》

1992年神劇《大時代》，由韋家輝創作出自我中心爆棚的丁蟹一角，在鄭少秋演繹下成為超經典。

▲ 鄭少秋演丁蟹深入民心。（《大時代》截圖）

不過，原來《大時代》超經典丁蟹角色，最初不屬鄭少秋飾演，該劇編審曾謹昌也曾說，丁蟹最初原意由萬梓良演，因身型高大的萬梓良，予人真的可以一拳打到別人傻的感覺，但萬子因事未能接演，於是改為鄭少秋演丁蟹。

萬子推辭的原因，雖一直沒公開，但猜想當時萬子為演重頭劇《巨人》而推掉《大時代》。幸《巨人》反應也理想，為92年收視之冠。

不過論日後的影響力，卻絕對是《大時代》贏《巨人》，而鄭少秋亦憑《大時代》事業再突破，而丁蟹許多金句至今仍為網民引用。

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2.《天與地》

▲ 《天與地》被網民捧為神劇。（《天與地》劇照）

2011年播出的戚其義監製《天與地》，因類型在TVB劇中具突破性，被網民捧為新劇。

不過，該劇曾在09年無線節目巡禮播放片花時，最初卡士原屬張家輝、林保怡、陳豪，及有鄧萃雯參演。

但後來正式拍攝時，張家輝一角改由黃德斌演出，鄧萃雯亦沒有演出。

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▲ 當年《天與地》的片花預告中，曾有張家輝演出。（影片截圖）

有指本來張家輝對返TVB拍劇甚有興趣，不巧在電影《証人》後家輝成影壇紅人，片約不絕，而《天與地》拍攝日子一再順延，最後因檔期不合只好辭演《天與地》。

3.《逆緣》

▲ 陳家樂演《逆緣》人氣急升。（《逆緣》劇照）

103歲的冷凍人鍾定國為《逆緣》的核心人物，角色本來由無綫親生仔鄭俊弘主演，然而開拍之時，鄭俊弘因被指搭上了現時的妻子何雁詩，而跟當時的圈外未婚妻分手，捲入負面新聞形象受損。

鄭俊弘當時為避風頭而突然「潛水」，劇組臨時找來極少拍攝電視劇的陳家樂擔任此角色，陳家樂因拍《逆緣》人氣急升，現已成影視紅人。

縱然鄭俊弘失去劇中角色，不過他也為《逆緣》演唱主題曲《逆天》，而他亦有回歸拍攝《法證先鋒IV》。

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4.《城寨英雄》

▲ 《城寨英雄》造就了胡定欣和陳展鵬經典組合。（《城寨英雄》劇照）

陳展鵬和胡定欣因拍攝《城寨英雄》而傳出緋聞，劇中的二人不乏打鬥場面，其演技更獲得認可令他們雙雙登上視帝視后寶座。

二人組成的情侶檔大受歡迎，拍劇之餘更合唱主題曲《從未知道你最好》。

不過，原來劇中的拳佬本來由羅仲謙飾演，但當時的他正忙於籌備與楊怡的婚體，加上不時赴內地拍戲，以致未能夾出檔期，最終由陳展鵬孭飛。

5.《EU超時任務》

▲ 黃浩信和朱千雪情侶檔大受好評。（《EU超時任務》截圖）

王浩信和朱千雪這對熒幕情侶深得觀眾愛戴，並憑《EU超時任務》奪得最受歡迎劇集搭檔獎，可見二人默契十足。

不過，有指劇集女主角Madam Ling本來屬意由胡杏兒飾演，惟胡杏兒因續約問題最終未有接拍該劇。

王浩信首套參演的劇集為《野蠻奶奶大戰戈師奶》，劇中的王浩信曾追求胡杏兒不果，雖然二人未能於《EU超時任務》再結片緣，但他跟朱千雪合作，同樣於為觀眾留下深刻印象。

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