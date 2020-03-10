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【豆腐渣酒店】福建酒店倒塌母子困瓦礫52小時　媽媽獲救後一句話拯救年輕生命

親子 13:51 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

福建酒店倒塌，母子困瓦礫52小時獲救，媽媽救出後一句話拯救年輕生命。

福建泉州一間用作隔離新冠肺炎（武漢肺炎）確診患者密切接觸者的酒店，上周六（7日）晚上突然倒塌，消息指約有70人被困，至今救出50多人獲救，約16人死亡，另有10多人仍被困。

昨日（9日）晚上傳來好消息，消防救援人員救出一對被困瓦礫52小時的母子，媽媽獲救時向救援人員表示「還有一個20歲年輕人被困」，令該名年輕人有機會獲救。

【豆腐渣酒店】福建酒店倒塌12歲男童被困生還　獲救後第一句話：媽媽在裏面

打破困難開救援通道

綜合內地傳媒報道，3月9日晚上約8時，消防救援人員於事發現場利用生命探測器，探測到有生命跡象，因而發現到一對母子。他們透過喊話及敲擊的方式，確認母子被困沙發下。

由於現場環境複雜，消防救援人員只能伏著、跪著，以小型切割機、切割工具等進行破拆工作，一點一點打通救援通道。他們已有心理準備不止用上一小時，甚至翌日才能救出母子。

【戰亂悲歌】敘利亞空襲中雙腿被埋瓦礫　9歲女孩哭喊要見媽媽卻不知母已經......

獲救媽媽︰有年輕人被困

當時現場負責救援工作的指揮人員指，「做好長時間救援準備」，先把有營養的食物傳給被困母子吃，讓他們保持生命，又傳遞生理鹽水，以維持他們的體力。

最終動員30名消防救援人員，花了近3小時，於當晚11時左右救出這對母子。

母子先後被救出，雖然他們身體較虛弱，但還能說話。媽媽獲救後，隨即向現場的救援人員表示︰

瓦礫下還有一名20歲左右的年輕人被困……

救援人員亦展開第二輪救援行動，暫時未知他們是否成功救出年輕人。

【豆腐渣工程】豆腐渣學校倒塌書本散落一地　尖叫聲不絕學生慘遭活埋

責任編輯︰駱秀玲

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