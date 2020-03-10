【失孤真實版】兒子1歲被拐父踏上尋子之路　傾家蕩產貼80萬份尋人啟事終相見

▲ 內地轟動一時的兒童拐帶案再有一名兒童被尋回，父親傾家蕩產尋子15年終團聚。

在內地轟動一時的「梅姨拐童案」再有被拐兒童尋獲，尋子15年的父親申軍良終能與兒子申聰見面。廣州警方在上周五晚表示，已成功找回15年前在增城區被拐走的1歲兒童申聰，他如今已經16歲。申軍良知道後激動地表示，「終於等到這一天了。」日前，申軍良從濟南駕車20多小時到廣州，終與兒子相見。

綜合內地媒體報道，事件發生在2005年1月，申軍良當時在廣州增城工作，他的兒子在1歲時，一家租住在石灘鎮沙莊。兒子主要由妻子照顧，在事發當天早上，兩名男子突然闖入屋內，將正在煮飯的妻子捂住口鼻，藥物刺鼻的味道熏得她不能開眼，等她回過神來時，兒子已經被抱走。經歷失子一事，妻子的精神一度出現失常，而申軍良則踏上尋子之路。

▲ 兒子申聰1歲時在家中被拐走。（微博圖片）

傾家蕩產踏上尋子之路

為了尋子，申軍良辭去工作，變賣所有家產，多年在各地尋找，張貼80多萬份尋人啟事，甚至懸賞10萬元人民幣，但仍然沒有發現申聰的下落。而且，在尋子的15年來，他遭遇過數不清的騙局，有人謊稱看見兒子，要求他轉賬2000元；有人打劫他，用刀將他逼至墻角，搶走他的財物；更有人不斷騙錢，從幾十元到幾百元不等，收錢後就逃去無蹤。

其實有很多事，並不是說我們愚蠢，我們有時候找孩子心切，他們就正好抓到我們脆弱的這個點。

在尋子的路上，申軍良漫無目的地，也沒有方向。申軍良曾經試過，不知下一個方向，就將電話放在地上轉，轉到哪一個方向，就往哪一個方向走。為了尋子，他花光所有積蓄，欠下一屁股債，他只能將「尋子之路」暫停，帶著家人到表哥的工廠工作，但只要一有兒子的消息，他就會立刻放下手上所有工作，坐上前往廣州的火車。

▲ 在尋子的路上，申軍良總是帶著一大堆尋人啟事，希望尋回兒子。（影片截圖）

他為了省錢就只能買無座票，站著捱過20多個小時的火車顛簸，住進價錢低廉的小旅館。可是，每次南下尋子都換來失望的消息。

一次次希望 換來一次次失望

雖然每次都不成功，但申軍良仍不會放棄。在2017年的夏天，「希望」好像來了，被捉到的犯人表示，將申聰賣到河源市，於是他把尋子目的地從增城改到河源。有人向他表示，當地一名初中生是「買」回來，申軍良租一輛車停在校門觀察，更偷偷拍下對方一張照片，發給一名模擬畫專家判斷，「他說相似度90%」，一度令他深信不疑。然而，二人進行DNA比對後，結果顯示二人沒有血緣關係，

當時太失落了，覺得心裡很痛。

自那次之後，即使他收到類似的消息，他都會有意識地控制著自己的情緒，不敢太過興奮，最怕換來一次又一次的失望。

終於找到 15年尋子之路看到終點

在2016年，除了中間人「梅姨」外的5名涉案者已被警方拘捕。直到2020年1月，尋找兒子的15年之路終於看到終點，廣東警方採用智能技術，終在梅州找到申聰。申軍良激動表示，他早在今年農曆新年前夕就接獲警方通知，申聰已被尋獲，但因疫情影響未能即時見面。在見兒子之前，申軍良為兒子準備好新衣服及口罩，希望盡快看見兒子，一家人能夠團聚，

十分期待見到兒子，父子相見的場景，已在他腦海裏想過無數遍。

▲ 申軍良在見兒子之前，為兒子購買新衣服、鞋子及口罩。（影片截圖）

日前，父子二人已經相見，他表示，「兒子身體非常健康，性格陽光開朗，現正就讀中三，身高一米七，而且有禮貌，整個人很有素質。」

相隔15年後，他最想對兒子說，

兒子，爸爸欠你15年的父愛，請讓爸爸用餘生的時間來好好補償你。

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責任編輯：王明芳