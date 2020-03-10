【疫情減壓】初春3月賞花遊　長沙灣麗閣邨觀絢麗木棉

初春來到，又是賞花好時節。除了當下盛放的黃花風鈴木，其實木棉( 紅棉) 亦已開始轉紅，當中的兩大熱點分別是石崗軍營及長沙灣的麗閣邨，周末不妨抽時間看，感受木棉的焚紅絢麗之美。

▲ 木棉花朵大型，花冠五瓣，相當漂亮。（相片來源︰Raymond Lo）

木棉花，又稱紅棉、攀枝花、烽火樹、英雄樹等，是香港常見的落葉賞花喬木。 它們落葉成光秃的樹幹後，春天會長出苞蕾，先開紅花，後長新葉。到了約5月果實會裂開，內裏的卵圓形種子連同由果皮內壁細胞延伸而成的白色棉絮會隨風四散。

▲ 石崗軍營的木棉，開得花枝亂墜。（相片來源︰隨我行）

元朗石崗 木棉夾道連草地

元朗石崗軍營的木棉夾道，每年3月都會令到石崗軍營附近一帶染為紅色。由雷公田村步向錦田市方向，行過胡列治路口，就可看到一排的英雄樹聳立。

▲ 木棉後邊的正是解放軍宿舍。（相片來源︰隨我行）

木棉夾道的中間，有一片青蔥草地，除了踏單車還可嬉戲，盡享郊野之樂，但留意兩旁現爲解放軍宿舍，看時看不要打擾他們的作息呢！

▲ 元朗石崗的木棉遺紅，在草地上也別有詩意。（相片來源︰隨我行）

▲ 元朗石崗還有宮粉羊蹄甲觀賞。（相片來源︰隨我行）

交通︰荃灣西站乘坐51號巴士於石崗站下車，步行約10分鐘前往(見通園字牌轉左)。

長沙灣麗閣邨 木棉連綿荔枝角道

對「九龍人」來說，在荔枝角道接近麗閣邨，也有一條木棉花步道，花樹的數量頗多，一整條荔枝角道都佈滿了木棉花，花落時道路都有遺紅，倍感淒美。

▲ 3月中下旬長沙灣麗閣邨旁的木棉，開得一片壯觀。（相片來源︰Raymond Lo）

▲ 連著樓景的麗閣邨木棉，也是很好的構圖。（相片來源︰Raymond Lo）

地點：荔枝角道（近深水埗運動場到麗閣邨）

撰文︰司徒家傑