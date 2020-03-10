【二月廿九】吳海昕港姐大熱倒灶失自信　重新振作赴紐約進修：學懂不要畏縮

▲ 吳海昕演出《二月廿九》獲好評。

ViuTV科幻愛情劇《二月廿九》提及命運這課題，於《二月廿九》飾演穿「越時空的少女」的吳海昕（Sofiee）接受TOPick專訪時直言，自己本身很信命，抱住「9成靠命運，1成靠努力」心態的她，因6年前於港姐競選中大熱灶，令她有所反思，信命之餘亦要靠自己。

於是赴外國努力進修，現在成為電視劇的女一的吳海昕說：「要忠於自己的信念，肯定自己是屬於演員的舞台。」

▲ 吳海昕於《二月廿九》裡飾演穿越時空的少女。

吳海昕為演《二月廿九》學日文

ViuTV劇集《二月廿九》口碑不俗，除北海道的唯美晝面吸引外，吳海昕、劉俊謙及徐天佑這搭配亦夠新鮮感。

吳海昕很重視此次演出，雖然劇中只有幾句日文對白，她卻特意花一年時間去學日文，看得出她對演戲的熱誠：「難得可以跟日本劇組及演員合作，就讓人家看看自己的誠意吧。演一個角色而學懂一種語言是好難得的事。」

她坦白說現在已30歲，學習能力不及年青時：「可是踏出這步很困難，不過別想太多，收到劇本翌日即去報堂。」

▲ 《二月廿九》有部份場口於日本北海道取景，晝面唯美。（《二月廿九》劇照）

吳海昕自認宅女

Sofiee飾演的女主角張麗莎，周旋於兩個男人馬志浩Ryan（徐天佑飾）及余家聰（劉俊謙飾）當中。

合作過後，吳海昕覺得兩位男主角跟角色很相似：「天佑是一個好淡定的人，始終他結了婚吧，很有信心去駕馭暖男角色；至於跟劉俊謙已是第二次合作，大家了解更多，他是一個心思細密的人，是思考型的男生，拍攝時會跟他研究劇本。」

▲ 究竟Yeesa會否選擇鍾情於她的暖男Ryan？（《二月廿九》劇照）

在劇裡大玩愛情三角錯，Sofiee笑言現實裡沒這種豔福：「我是宅女一名，出街都是點對點，例如出外做完gym便直接回家，不愛social，難以認識異性，不會有好多男士追求這回事。」

劇集觸及命運這人生課題，吳海昕稱：「我很相信命運，特別是入行後，覺得9成靠命運，1成靠努力。譬如現在新冠肺炎爆發，導致工作量減少，但亦多了市民留家睇劇，可以雙面睇，要順住天意去行。」

▲ 吳海昕自稱是宅女，桃花運不旺。（湯炳強 攝）

Sofiee努力增值向前行

2014年Sofiee參選港姐，挾著「民選港姐」之名的她最終大熱倒灶，這次打擊令她醒覺，不要只管相信命運。

吳海昕說：「是否上天註定要我輸呢？或者我做得不夠其他人好？跟自己說不可這樣，要肯定自己是屬於這舞台。雖說9成靠命運，但都要自己努力去增值，亦不要多想以前的事，若不抱著這想法，整個人會充滿負能量難以向前行。」

▲ 吳海昕於15年曾經赴紐約進修電影。（取自Instagram）

《二月廿九》演出獲網民讚賞

卸任後，吳海昕赴紐約進修電影，過程辛苦卻有所得著：「老師跟我說，不能以英文不夠好為藉口，儘管英文不好，都要present到好似本土人，這是作為演員的責任，要突破這些界限，自此我學懂不要畏縮，相信自己，至少我盡了全力。」

▲ 吳海昕願意接受批評。（湯炳強 攝）

其後，Sofiee接拍不少Viu TV劇集，包括《教束》、《賤民20》等，而她於《二月廿九》的演出更獲網民讚賞，坦言想於電視圈打穩基礎，將來有機會向電影圈進發。

吳海昕說：「想在電視圈吸取多點經驗，看看自己有甚麼不足，接受多點批評。有批評是好事，可以令自己改進，始終電影圈的人不太認識我，希望透過拍劇集，令他們看到我的可能性。」

文：游艾維