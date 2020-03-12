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【抗疫食譜】營養師教電飯煲煮低卡南瓜蝦仁黃金飯　增強免疫力抗細菌入侵【附製法】

健康 11:18 2020/03/12

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）會跟大家分享一款電飯煲簡易抗炎食譜「南瓜蝦仁黃金飯」，讓大家增強免疫力，減低感染風險。

除了戴口罩、勤洗手，以及減少外出或聚餐外，新冠肺炎疫症當前，增強自身抵抗力及攝取足夠營養亦相當重要。澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）會跟大家分享一款電飯煲簡易抗炎食譜「南瓜蝦仁黃金飯」，讓大家增強免疫力，減低感染風險。

澳洲註冊營養師Gloria教用電飯煲煮南瓜蝦仁黃金飯，只需25分鐘便完成。（受訪者提供圖片）

營養分析：

  • 南瓜含極高胡蘿蔔素，有助增加體內白血球（T細胞）數量及上呼吸道黏膜分泌，令細菌較難入侵
  • 蝦有豐富鋅質及硒，可提升免疫力；急凍或新鮮蝦營養價值相近，急凍蝦較經濟實惠，可加胡椒粉辟腥
  • 南瓜及洋葱高纖低卡，與白飯同吃可增添飽肚感，有助減肥人士控制食慾

南瓜含極高胡蘿蔔素，有助增加體內白血球（T細胞）數量及上呼吸道黏膜分泌，令細菌較難入侵。（資料圖片）

材料（2人份）︰

蝦仁 240克
南瓜（切大粒） 1碗
南瓜（切細粒） 1碗
洋葱（切粒） 1個
白米 1/2杯
燕麥飯 1/3杯
清雞湯 1/2碗
清水 1/4碗
胡椒粉 1/2茶匙

做法：

1. 蝦仁洗淨後抹乾，加入胡椒粉醃10分鐘

2. 白米洗淨。將白米、燕麥飯、雞湯及水放入電飯煲後，再順序加入洋葱粒、小南瓜塊及大南瓜塊，按煲飯程式掣

3. 飯煮至8成熟時，打開電飯煲蓋，將蝦仁放在飯面，蓋上飯煲蓋，繼續烹調直至電飯煲完成煲飯程式

4. 待程式完成後，再焗2至3分鐘至蝦仁熟透，即完成

小貼士：

1. 南瓜切成大塊及小塊，烹調後小塊會變成蓉，有雙重口感

2. 南瓜及洋葱會出水，煮飯加水份量可比平常少1成

澳洲註冊營養師謝詠瑩，創辦Nutri Life營養顧問中心，曾推出《瘦身，也要補身‧60個低卡食譜》及《79個簡易護膚食譜》，與讀者分享飽住瘦的心得。（受訪者提供圖片）

記者︰黃依情

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