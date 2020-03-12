【抗疫食譜】營養師教電飯煲煮低卡南瓜蝦仁黃金飯 增強免疫力抗細菌入侵【附製法】
健康 11:18 2020/03/12
除了戴口罩、勤洗手，以及減少外出或聚餐外，新冠肺炎疫症當前，增強自身抵抗力及攝取足夠營養亦相當重要。澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）會跟大家分享一款電飯煲簡易抗炎食譜「南瓜蝦仁黃金飯」，讓大家增強免疫力，減低感染風險。
營養分析：
- 南瓜含極高胡蘿蔔素，有助增加體內白血球（T細胞）數量及上呼吸道黏膜分泌，令細菌較難入侵
- 蝦有豐富鋅質及硒，可提升免疫力；急凍或新鮮蝦營養價值相近，急凍蝦較經濟實惠，可加胡椒粉辟腥
- 南瓜及洋葱高纖低卡，與白飯同吃可增添飽肚感，有助減肥人士控制食慾
材料（2人份）︰
|蝦仁
|240克
|南瓜（切大粒）
|1碗
|南瓜（切細粒）
|1碗
|洋葱（切粒）
|1個
|白米
|1/2杯
|燕麥飯
|1/3杯
|清雞湯
|1/2碗
|清水
|1/4碗
|胡椒粉
|1/2茶匙
做法：
1. 蝦仁洗淨後抹乾，加入胡椒粉醃10分鐘
2. 白米洗淨。將白米、燕麥飯、雞湯及水放入電飯煲後，再順序加入洋葱粒、小南瓜塊及大南瓜塊，按煲飯程式掣
3. 飯煮至8成熟時，打開電飯煲蓋，將蝦仁放在飯面，蓋上飯煲蓋，繼續烹調直至電飯煲完成煲飯程式
4. 待程式完成後，再焗2至3分鐘至蝦仁熟透，即完成
小貼士：
1. 南瓜切成大塊及小塊，烹調後小塊會變成蓉，有雙重口感
2. 南瓜及洋葱會出水，煮飯加水份量可比平常少1成
記者︰黃依情