【新冠肺炎】教育局將安排分階段復課　密切了解學校口罩存量情況

▲ （經濟日報資料圖片）

教育局早前公布，因應本港新冠肺炎疫情，全港學校停課至下月20日。有議員關注政府下月復課，小學口罩存量是否足夠。教育局指會安排分階段復課，同時會密切向學校了解口罩存量情況。

立法會今日召開衞生事務委員會特別會議，民建聯立法會議員蔣麗芸稱政府計劃不早於下月20日復課，關注小學口罩存量是否足夠。教育局首席教育主任陳展桓表示，當局會安排分階段復課，而每間學校都會有口罩存量，近期不少學校都嘗試從不同國家訂購兒童口罩，局方會密切向學校了解情況。

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食衞局局長陳肇始補充，將向本地生產口罩商反映，希望留意兒童生產的需求及研究進行生產，但明白全球疫情下，要採購原材料有困難，認為有關行動要更迅速。

教育界議員葉建源亦關注，現時仍有小學生滯留湖北省武漢以外城市，問及政府再派出包機接載他們回港的時間表。政制及內地事務局首席助理秘書長陳敏茵回應稱，理解現時仍然滯留湖北的港人想盡快回港，當局會繼續與湖北省當局聯絡，希望盡快公布下批包機安排。

責任編輯：陳正怡