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【港產口罩供應】Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售　與Pickupp智慧物流合作4小時送上門

健康 13:37 2020/03/10

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售。(相片來源:Mask Factory口罩工廠)

Mask Factory口罩工廠決定於3月11日，即本星期三下午五點正式開售，special edition特別紀念版20元20個一盒，平均一元一個。該公司正式宣布，與物流公司合作，為用戶將口罩速遞送上門。

Mask Factory口罩工廠於fb宣布，會與Pickupp會成為口罩工廠唯一上門派遞夥伴，等大家足不出戶都可以收到口罩，安心抗疫！

Mask Factory口罩工廠將於明日（3月11日，即本星期三）下午五點正式開售，因平均分配資源及初開始產能有限，未能照顧全部人，所以只能每人限購一盒及加入一次保障計劃。已登記為口罩工廠的會員，要留意由口罩工廠發出的eNewsletter邀請碼，屆時可以用邀請碼登入網站，即可購買，數量有限售完即止！

究竟如何登記成為會員，開售網址詳情，即睇：【口罩工廠】Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售 20元一盒平均1元1個【附登記連結】

其他香港本土口罩會陸續發售，詳情即睇：

【口罩供應】生產500萬個口罩？　執笠倉創辦人宣布將生產口罩

【港產口罩供應】一合口罩+本土好罩+口罩工廠　10間香港製造口罩商售價規格開售日

責任編輯：林卓昕

 

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